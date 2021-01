Sturm der Liebe (ARD): Serien-Aus – werden diese Charaktere gehen?

Sturm der Liebe könnte erneut ein paar ARD-Lieblinge verabschieden. Lucy will den Fürstenhof verlassen, Eva scheint gar nicht erst zurückkommen zu wollen.

München – „Sturm der Liebe“ begeistert die Fernsehzuschauer seit 2005 täglich mit neuen Folgen über das Leben am Fürstenhof und in dieser langen Zeit gab es ein Kommen und Gehen an interessanten Charakteren. Nun könnte Lucy (gespielt von Jennifer Siemann) die nächste sein, die die Serie verlässt. Nach der Trennung ihrer Eltern, wollte sie diese wieder miteinander verkuppeln, doch jetzt hat sie den Entschluss gefasst, Bichlheim zu verlassen. nordbuzz.de hat die Infos. Lucys Freund Joell (gespielt von Peter Lewys Preston) hat extra für sie seine Lesereise unterbrochen, doch jetzt muss der Autor weiterziehen – und Lucy könnte mitgehen. Auch Eva Saalfeld (gespielt von Uta Kargel) war ein ARD-Liebling, doch es scheint immer mehr, als habe der Sender die Schauspielerin an ihre alte Daily Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ verloren. Dort wird sie in zwei Folgen erneut als Lena zu sehen sein. Ob sie danach längerfristig dortbleibt, oder zu „Sturm der Liebe“ zurückkehrt, ist noch unklar. Kargel macht es von der Geschichte abhängig. // * nordbuzz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.