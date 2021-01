Sturm der Liebe (ARD): Notarzt wegen Ariane – neue Intrige birgt große Gefahr

„Sturm der Liebe“ wird bald eine ganz neue Intrige zeigen. Dieses Mal hat Ariane sich selbst im Visier – und bringt sich in tödliche Gefahr.

München – Bei „Sturm der Liebe“ wird es ab März mal wieder richtig heikel. Bisher richteten sich die fiesen Intrigen von Serien-Biest Ariane (gespielt von Viola Wedekind) gegen die anderen Bewohner des Fürstenhofs. Sie vergiftete zum Beispiel Selina von Thalheim (gespielt von Katja Rosin) mit präpariertem Puder, sodass diese mit einem Schwindelanfall vom Pferd fiel. Nun aber fügt sich Ariane selbst schaden zu, wie nordbuzz.de berichtet. Der ARD-Liebling versetzt sich mit Tabletten in einen allergischen Schock, bleibt dann allerdings in dieser lebensbedrohlichen Situation im Aufzug stecken. Der Notarzt erreicht den Fürstenhof mit Blaulicht, doch ob er für Ariane noch rechtzeitig kommt und warum sie dieses gefährliche Vorhaben überhaupt in die Tat umsetzt, werden die Fans erst ab dem 11. März in der ARD sehen können. // * nordbuzz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.