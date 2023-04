„Ich lass mich scheiden“ – Tattoo-Überraschung sorgt bei den Geissens für Ärger

Von: Sina Koch

Shania Geiss gesteht ihren Eltern, dass sie ein neues Tattoo auf der Haut trägt. Das kommt bei einem Elternteil so gar nicht gut an – und löst eine Diskussion aus:

Shania Geiss hat einen Entschluss gefasst. Getreu dem Motto „mein Körper, meine Regeln“ lässt sich die Millionärstochter ein neues Tattoo stechen. Das Geschwister-Tattoo mit dem Schriftzug „Davina“ wird direkt hinter dem Ohr gestochen. Eine offensichtliche Stelle, die sich nur durch die Haare oder eine Mütze verdecken lässt. Das gefällt Familienoberhaupt Robert so gar nicht!

Sendung Davina & Shania – We Love Monaco Sender RTLZWEI Protagonisten Davina und Shania Geiss Ausgestrahlt seit 9. Mai 2023 (auch auf RTL+)

„Die Geissens“ auf RTLZWEI: Shania Geiss überrascht ihre Familie mit einem neuen Tattoo

Wie MANNHEIM24 berichtet, sind die Geissens immer wieder für Überraschungen zu haben. So stellt auch Shania ihre Familie in der neuen Staffel „Shania und Davina – We Love Monaco“ vor vollendete Tatsachen – und enthüllt ihren Tattoo-Plan erst, als der Schriftzug bereits gestochen ist. „Ich bin gespannt, wie Mama, Papa und Davina reagieren werden“, verkündet Shania verschwörerisch.

Die Reaktionen der Millionärsfamilienmitglieder auf die Hautbemalung könnten nicht unterschiedlicher ausfallen! Während Schwester Davina, die sich bereits den Namen von Shania tätowiert hat, vor Freude aufspringt, um den Schriftzug genauer zu betrachten, ist „Rooobärt“ Geiss entsetzt: „Ich finde das nicht gut, diese Tätowiererei – die haben sie von dir [Carmen]!“

Shanias Tattoo löst Diskussion aus – Robert Geiss spricht abwertend über die Hautbemalung

Robert hält nichts von Tattoos – und noch weniger davon, dass sich seine Kinder weitere Motive oder Schriftzüge unter die Haut stechen lassen. „Ich will das nicht hören“, entgegnet Robert seiner Tochter genervt, als die ihm ihre weiteren Tattoo-Wünsche mitteilt. Mutter Carmen reagiert hingegen entspannt auf den Schriftzug hinter Davinas Ohr .

„Ich muss sagen, ich bin auch nicht sauer. Davina hat ja schon „Shania“ als Tattoo hier [am Handgelenk] und das war ja schon immer ihr Traum, dass auch Shania einmal ihren Namen auf ihrer Haut trägt“, erklärt Carmen in der RTLZWEI-Sendung ruhig. Sie findet das Geschwister-Tattoo süß! Denn auch bei Carmen geht die Liebe unter die Haut: Ihre Haut ziert ein Herz als Familien-„Gemeinschaftstattoo“.

Ärger bei den „Geissens“ – Robert verlangt Partner-Tattoo von seiner Ehefrau Carmen

Auch die Glamour-Lady hat sich öfter ins Tattoo-Studio begeben. Neben dem Herz am Handgelenk hat sich Carmen auch an einer eher ungewöhnlichen Stelle tätowieren lassen: Auf der Innenseite ihrer Unterlippe steht in schwarzer Tinte „Kiss“ geschrieben. Auch dabei handelt es sich um ein Mutter-Tochter-Tattoo mit Shania, die sich das Wort „Honey“ auf ihre Unterlippe gestochen hat.

Viele kleine Liebesbeweise an ihre Töchter – Ehemann Robert geht hingegen leer aus. „Dann musst du dir jetzt Robert machen [...] Das verlange ich!“, fordert ihr Ehemann. Darauf hat Carmen direkt einen frechen Spruch parat: „Niemals! Also einen Mann kann man wechseln, aber die Kinder bleiben ja immer die Kinder“, hält sie Robert vor. Im Übrigen: Die Geissens waren in den letzten Folgen ihrer Doku-Soap viel mit der Oktoberfest-Planung beschäftigt.

Geissens-Töchter wünschen sich, dass sich Robert auch ein Tattoo stechen lässt

Es bricht eine hitzige Diskussion aus, in der Robert seiner Frau ankündigt: „Ich lasse mich scheiden, wenn du das nicht machst“. Dem entgegnet Carmen prompt: „Ist mir sch***egal!“ Shania nimmt die Zankerei zum Anlass, ihrem Vater einen Vorschlag zu machen: „Mein Wunsch zum 18. Geburtstag ist, dass du dir wirklich Shania irgendwo groß hinschreibst“.

Ein Wunsch, der vorerst unerfüllt bleiben wird: Binnen Sekunden bringt Robert seine Empörung zum Ausdruck. „Es muss doch nicht jeder tätowiert sein!“, verkündet er seinen Töchtern. Offenbar ist die Diskussion damit fürs Erste beendet. Übrigens: Robert Geiss hasst es, wenn seine Familie nur chillt. (sik)