Streamingtipp zum Wochenende: Clerks 3 bei Netflix

Clerks 3 © Lionsgate

Seit 1993 macht Kevin Smith nun schon Filme und immer mal wieder ist auch ein „Clerks“-Teil dabei. „Clerks 3“ gibt es seit einer Weile bei Netflix zu streamen. Wieder einmal verarbeitet der Filmemacher darin persönliche Erlebnisse mit Hilfe von den Ladenhütern Dante, Randal und Jay und Silent Bob.

Für einige Filmfreunde ist Kevin Smith („Clerks“, „Dogma“, „Mallrats“, „Masters of the Universe: Revelation“) so etwas wie ein Kult-Regisseur, der eine kleine, aber treue Fanbase um sich versammelt. Seit 1993 finanziert er - meist selbst - Independentstreifen seines View-Askewnieverse oder aber auch obskure Horror-Ideen wie „Tusk“, „Red State“ oder „Yoga Housers“ mit kleinen Studios.

Seit vielen Jahren ist er auch sehr aktiv in der Podcast-Szene und tourt mit seinen Filmen durch Nordamerika. Schon in „Jay and Silent Bob Reboot“ verarbeitete er auf kreative Weise seinen Herzanfall und konnte so eine Vielzahl von alten und aktuellen Weggefährten für eine Cameo-Parade überreden. Warum Reinschauen lohnt, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)