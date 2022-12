Streamingtipp: Ukraine-Präsident Selenskyj in US-Talkshow bei Netflix

My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman mit Wolodymyr Selenskyj © Netflix

My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman läuft bereits seit 2018 bei Netflix. Nun gab es eine ganz besondere Folge, die das sehenswerte Format zum Must-see macht: ein Treffen von Letterman mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Viele Jahre lang galt Talkmaster David Letterman als Art Vorbild für zahlreiche Komiker und Comedy-Fans. Nach dem Aus seiner langjährigen CBS-Talkshow, die er zuvor erhalten hatte, nachdem ihm die Moderation der legendären „Tonight Show“ von Jay Leno streitig gemacht worden war - der das ganze später ironischerweise bei O‘Brien wiederholte -, war es erst einmal still um Letterman, ehe Netflix ihn in einem Longform-Interviewformat zurückholte, das auf den Namen „My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman“ hört. Dieses gibt es bereits seit dem 12. Januar 2018 in unregelmäßigen Abständen zu sehen. Dabei versammelt er alles, was Rang und manchmal auch (kontroverse) Namen hat. Barack Obama, Jay-Z, George Clooney, Ye, Malala Yousafzai, Billie Eilish und Tina Fey waren beispielsweise schon dabei.

Ein Special verdient nun jedoch besondere Aufmerksamkeit: Lettermans Treffen mit Wolodymyr Selenskyj in der Ukraine. Dort ging es in einen geheimen U-Bahn-Tunnel der Stadt, man nutzt Übersetzungsmöglichkeiten und sprach über den Angriffskrieg von Russland auf das Land des früheren Schauspielers und Komikers und nun amtierenden Präsidenten. Was da alles besprochen wurde, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)