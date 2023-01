Streamingtipp: Horrorfilm Barbarian bei Disney+

Teilen

Barbarian © 20th Century

Ein nur auf den ersten Blick eher konventioneller Horrorfilm, der sich aber alle 30 Minuten vollkommen neu erfindet, erwartet Euch bei Disney+ mit Barbarian. Neben Smile, Nope und Bodies Bodies Bodies das Genre-Highlight 2022.

Wrecked-Star Zach Cregger ist auch ein ziemlich talentierter Regisseur, wie manche vielleicht wissen. Mit „Barbarian“ gelang ihm letztes Jahr einer der spannendsten Horrorfilme (neben „Smile“, „Nope“, „Pearl“ und „Bodies Bodies Bodies“). Am besten ist es aber, man weiß inhaltlich so gut wie gar nichts über den Streifen (trotzdem eine kleine Trigger-Warnung für Jump-Scares und sexuelle Gewalt).

Wer zumindest die Ausgangssituation kennen will, kriegt sie hier: Die Geschichte geht los, als eine Frau, gespielt von Georgina Campbell, in einem heruntergekommenen Vorort von Detroit in ihr Airbnb einchecken will, doch dummerweise wohnt da schon jemand. Dieser Fremde wird gemimt vom neuen „Pennywise“-Darsteller Bill Skarsgard. Und auch Justin Long („New Girl“) übernimmt eine der Hauptrollen. Was den Horrorfilm so besonders macht, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)