Streamingtipp: Der Bienenschwarm bei Amazon Prime Video

Szenenbild aus Swarm © Amazon Prime Video

Das Amazon-Original Der Bienenschwarm aka Swarm vom Atlanta-Schöpfer Donald Glover - nicht zu verwechseln mit Der Schwarm beim ZDF - wirft einen harten Blick auf moderne Fankultur.

„Atlanta“-Schöpfer und „Community“-Absolvent Donald Glover (aka „Childish Gambino“) kann wohl ein Lied von toxischen Fans singen. Nun hat er für Amazon Prime Video die Streaming-Serie „Swarm“ (oder auf Deutsch: „Der Bienenschwarm“) kreiert - in Zusammenarbeit mit Janine Nabers („Watchmen“) übrigens. Die talentierte Senkrechtstarterin Dominique Fishback („The Deuce“, „Judas and the Black Messiah“) spielt in dem Siebenteiler eine junge Frau, die für ihre Lieblingssängerin buchstäblich über Leichen gehen würde.

Alles beginnt mit einer persönlichen Tragödie, durch die Dre, die vorher ohnehin kein stabiles Leben hatte, völlig aus der Bahn gerät. Plötzlich entdeckt sie in sich einen neuen Hunger nach etwas, das nur durch Morden gestillt werden kann. Schon seit Jahren führte sie bei Twitter einen Fan-Account an, der sich dem „Schutz“ ihres Idols Ni‘Jah (Nirine S. Brown) widmet, die höchstwahrscheinlich an den realen Popstar Beyoncé angelehnt wurde. Obwohl Letztere nicht nur 26, sondern schon 32 Grammy Awards gewonnen hat. Wieso sich Einschalten lohnt, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)