Streaming-Marathon im Lockdown: Zehn Serientipps auf Netflix, Amazon Prime und Co.

Langeweile im Lockdown? Streamingportale erleben angesichts der Corona-Pandemie einen regen Zulauf. Doch in der Fülle des Angebots ist es gar nicht so leicht, eine Auswahl zu treffen.

Hamm - Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Magenta TV oder Sky Ticket - wer die Wahl hat, hat die Qual. Die Streamingportale warten mit einer riesigen Zahl an Filmen und Serien auf. Da fällt die Auswahl schwer. Dabei ist jetzt, im Lockdown, reichlich Zeit für ausgiebiges Binge-Watching, also dafür, ganze Staffeln von Serien am Stück zu gucken.

Die Streamingdienste und auch die Portale bieten für Serienfans einen schier unerschöpflichen Fundus. Einige, wie Netflix und Amazon, sind inzwischen selbst unter die Serienproduzenten gegangen. Da die richtige Auswahl zu treffen, ist nicht einfach, weiß wa.de*. Deshalb hat die Redaktion eine Auswahl getroffen und präsentiert zehn Tipps für einen spannenden Serienmarathon*. *wa.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks