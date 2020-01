"Game of Thrones": Wann erscheint das Spin-Off zum Haus Targaryen?

Streaming

+ © picture alliance/Liam Mcburney/PA Wire/dpa George R.R. Martin arbeitet bereits an einem Spin-Off zu "Game of Thrones". © picture alliance/Liam Mcburney/PA Wire/dpa

2019 mussten sich Fans von "Game of Thrones" verabschieden. Aber vorbei ist die Geschichte in und um Westeros noch nicht. Ein Ableger ist bereits in Arbeit.