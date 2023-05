Stranger Things: Fünfte Staffel kann nicht gedreht werden wegen Autorenstreik

Postermotiv zur vierten Staffel von „Stranger Things“ © Netflix

Wird der Rekord zwischen den Staffeln von „Stranger Things“ noch einmal gebrochen? Die fünfte und letzte Season der beliebten Netflix-Retroserie wird wegen der Solidarität der Duffer-Brüder zu den streikenden Autoren nicht weiterdrehen.

Was ist ein Gegner, der stärker ist als Vecna? Unfaire Bezahlung der Autoren womöglich. Denn Matt und Ross Duffer, die Showrunner von „Stranger Things“, haben via Twitter ein ziemlich eindeutiges Statement veröffentlicht, wonach sie nicht mit der Produktion an der fünften und letzten Staffel weitermachen, solange der WGA-Streik in Hollywood weitergeht. Bislang ist völlig unklar, wie lange sich dieser Arbeitskampf fortsetzen wird. Bisher ist die Rekordwartezeit zwischen zwei Staffeln fast drei Jahre gewesen. „Stranger Things“ ist außerdem eine Serie, die viel Post-Production erfordert, die sich natürlich ebenfalls verschiebt, wenn kein Material vorliegt.

Hier das Statement: „Das Schreiben hört nicht auf, wenn das Filmen losgeht. Obwohl wir uns freuen, die Produktion mit unserem erstaunlichen Cast und Crew zu beginnen, ist das während dieses Streiks nicht möglich. Wir hoffen, dass ein fairer Deal schnell ausgehandelt wird, damit wir zurück an die Arbeit können. Bis dahin - over and out.“ Weitere Infos zur Serie und zum Streik lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)