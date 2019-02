Stefan Raab meldet sich zurück: Neue Game-Show für ProSieben im März

Raab kann es nicht lassen: Trotz seines Abschieds vor vier Jahren produziert er gerne mal eigene Shows. Das neue Format zeugt erneut von seiner Liebe zu absurden Sportarten.

München - Vor die Kamera und ins Rampenlicht zieht es den einstigen Showmaster, Fernsehmoderator, Singer-Songwriter und Musikproduzent nicht mehr - an den Schreibtisch, um eigene Sendungen zu produzieren, allerdings schon.

Schon die Gründershow „Das Ding des Jahres“ stammte aus Stefan Raabs Feder. Diese startet am 19. Februar in eine zweite Staffel, hat thematisch jedoch rein gar nichts mit dem neuesten Projekt des Kult-Entertainers zu tun. Dieses trägt den Namen "Headis Team-WM". „Headis“ steht in diesem Fall für Kopfballtischtennis - eine Sportart, die im Jahr 2006 von dem Kaiserslautener Sportstudenten René Wagner erfunden wurde und mittlerweile immerhin von 80.000 Sportlern weltweit gespielt wird.

„Headis Team-WM“: Stefan Raabs neue Erfindung

Raab hat bekanntlich ein Faible für eigens kreierte oder zusammengewürfelte Sportarten und Jahre später nun das passende Format entwickelt: Zwei Rivalen treten dabei gegeneinander an, kicken an einer Tischtennisplatte einen Gummiball hin und her. Der Witz an der ganzen Sache: Sie dürfen hierfür nur ihren Kopf verwenden. Außerdem muss eine ProSieben-Sendung natürlich auch für den prominenten Touch sorgen.

In Raabs neuer Show werden sechs Mannschaften mit jeweils einem Profi und einem Promi antreten und um den ehrenvollen Titel „Headis-Team-Weltmeister“ kämpfen. Statt Raab wird wieder einmal sein alter TV-Kumpel Elton die Show moderieren. Ausgestrahlt werden soll die Sendung am 23. März um 20.15 Uhr.

