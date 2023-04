Star Wars: Wer ist eigentlich Thrawn?

Grand Admiral Thrawn in der Animationsserie „Star Wars Rebels“ und Lars Mikkelsen in der Serie „House of Cards“ © Disney+/Netflix/MRC

Die Ankündigung, dass Thrawn, gespielt von Lars Mikkelsen, in der neuen „Star Wars“-Realserie „Ahsoka“ mit dabei ist, sorgt für Aufregung in der Fanszene, in der neuesten Folge von „The Mandalorian“ wurde er bereits angekündigt. Wer aber ist dieser Thrawn eigentlich?

Thrawn heißt mit vollständigem Namen eigentlich Mitth‘raw‘nuruodo, wurde jedoch nach seiner Geburt auf dem Planeten Rentor (ursprünglich Csilla) zunächst auf den Namen Kivu‘raw‘nuru getauft. Er ist ein Angehöriger der blauhäutigen und rotäugigen humanoiden Spezies der Chiss (die in den Filmen keine Rolle gespielt hatte).

Bereits in jungen Jahren wurde Thrawn zu einem Günstling Imperator Palpatines, wobei Darth Vader (dem Thrawn, wie wir erfuhren, bereits in dessen Leben als Anakin Skywalker begegnet war) ihn als Konkurrenten betrachtete. Da der Imperator den beiden jedoch überaus unterschiedliche Wirkungs- und Aufgabenbereiche zuteilte, konnten sie voneinander unabhängig agieren und jeder auf seine Weise dem Imperium dienen. Mehr Infos zum Nachfolger von Darth Vader lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Thorsten Walch)