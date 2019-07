„Star Trek: Picard“-Trailer - Diese Stars sind in Kult-Serie dabei

Der „Star Trek: Picard“-Trailer ist da. Auf der ComicCon in San Diego wurde ein kurzer Clip der Kultserie gezeigt. Fans können sich auf die Crew freuen. Denn die ist ganz besonders.

San Diego/Berlin - Über die neue Serie „Star Trek Picard“ (STP) gab es viele Gerüchte. Ein kurzer Trailer macht jetzt mit vielen Spekulationen Schluss.

Captain Jean-Luc Picard gespielt von Sir Patrick Stewart (79) ist wieder dabei. Der Weltraumkommandant im Ruhestand muss sich eine neue Crew zusammenstellen. In der Science-Fiction-Serie „Star Trek: Das nächste Jahrhundert“ von 1987 bis 1994 war er dabei.

Star Trek Picard: Data und Seven of Nine sind zurück

Auch Brent Spiner (70) als Android Data kehrt zurück. Jeri Ryan (51) als blonde Borg-Drohne Seven of Nine sind auch dabei.

Die Serie läuft 2020 in den USA bei CBS an. Am Montag war der Trailer in mehreren veröffentlichten Fassungen schon millionenfach im Netz angeklickt worden. Die neue „Star Trek“-Serie hat Amazon seinem Konkurrenten Netflix weggeschnappt.

Im Vorfeld war schon die Crew-Besetzungen der neuen Serie durchgesickert und auf der Bühne der ComicCon bestätigt. Dazu gehören Alison Pill, Harry Treadaway, Isa Briones, Evan Evagora und Michelle Hurd.

