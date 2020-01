"Star Trek: Picard" - Musik im neuen Trailer als Hinweis auf Schicksal eines beliebten Charakters

Noch müssen Trekkis zwei Wochen warten, bis endlich Jean-Luc Picard ins Star-Trek-Universum zurückkehrt. Im neuesten Trailer sollten Fans unbedingt auf die Musik achten.

Auf den 24. Januar 2020 freuen sich schon zahlreiche Fans des SciFi-Universums "Star Trek". An diesem Tag betritt Jean-Luc Picard wieder die Bühne. Der von Patrick Stewart gespielte Charakter wurde als Captain der Enterprise in der Serie "Star Trek: Next Generation" zum Publikumsliebling.

"Star Trek: Picard" - Musikauswahl weist auf das Schicksal von Data hin

In "Star Trek: Picard" darf der gealterte Picard wieder auf die Brücke eines Raumschiffes. Nun ist ein weiterer Teaser veröffentlicht worden, der ein ganz besonderes Musikstück enthält. Es ist ein Cover von Irving Berlins Song "Blue Skies".

Dies ist vor allem für Trekkies ein ganz besonderes Lied. Denn der Android Data sang das Lied im Film "Star Trek: Nemesis" auf der Hochzeit von Commander Riker und Deanna Troi. Zum Ende des Films opfert sich Data und seine Daten werden auf seinen Bruder B-4 übertragen. Dieser summt zum Ende den Song.

Somit dürfte die Musikauswahl im neuesten Trailer zu "Star Trek: Picard" kein Zufall gewesen sein, sondern vielmehr ein Hinweis auf den Androiden Data. Möglicherweise verrät die neue Serie, was mit Data nach seinem heldenhaften Ende passiert ist.

"Star Trek: Picard" startet am 24. Januar mit beliebten Charakteren

Darüber hinaus veröffentlichte der offizielle Star-Trek-Account auf Facebook ein weiteres Video, das neue Szenen zeigt. Unter anderem ist zu sehen wie Picard auf die Borg trifft.

"Star Trek: Picard" startet in Deutschland am 24. Januar 2020 auf Amazon Prime Video. Neben Patrick Stewart werden auch weitere bekannte Gesichter aus dem Star-Trek-Universum mitspielen. Dazu gehören unter anderem Jerry Ryan (Seven of Nine aus "Star Trek: Voyager") und Jonathan Frakes (William T. Riker aus "Star Trek: Next Generation").

Die Serie spielt im Jahr 2399 - 20 Jahre nach den Ereignissen von "Star Trek: Nemesis". Der ehemalige Captain der Enterprise, Jean-Luc Picard, ist mittlerweile im Ruhestand. Doch aus diesem wird er gerissen, als eine junge Frau um seine Hilfe bittet.

