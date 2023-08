Star Trek - Legacy: Jonathan Frakes macht Fans Hoffnung auf neue Serie

Von: Mario Giglio

Jonathan Frakes als William Riker in „Star Trek: Picard“ © Paramount+

Jonathan Frakes ist nicht nur Riker-Darsteller, sondern auch langjähriger Franchise-Regisseur, der zuletzt für „Star Trek: Picard“ und „Star Trek: Strange New Worlds“ gearbeitet hat. Er ist optimistisch, was das „Picard“-Spin-off „Star Trek: Legacy“ betrifft, auf das Trekkies derzeit hoffen.

Seit das dritte Staffel- und Serienfinale von „Star Trek: Picard“ über die Bühne ging, in welchem Captain Seven of Nine (Jeri Ryan) mit Jack Crusher (Ed Speleers) und Raffi Musiker (Michelle Hurd) in der USS Enterprise-G unterwegs sind, wünschen Fans sich ein Spin-off von Showrunner Terry Matalas, das bereits den potentiellen Titel „Star Trek: Legacy“ trägt.

Jonathan Frakes, den man vor der Kamera als William Riker aus „Star Trek: The Next Generation“ und „Star Trek: Picard“ kennt, und hinter der Kamera als Regisseur für das Science-Fiction-Franchise tätig ist, zeigte sich im Interview mit Variety zuversichtlich, was das Ableger-Projekt angeht. Das Statement von Jonathan Frakes zur neuen Star-Trek-Serie lesen Sie bei Serienjunkies.de (Mario Giglio)