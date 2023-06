Spider-Man - Across the Spider-Verse: Kritik zum neuen Animations-Film

Miles Morales stürzt sich in „Spider-Man: Across the Spider-Verse“ in ein neues animiertes Abenteuer, das mehr Netzspinner umfasst, als man sich vorstellen kann. Natürlich darf auch Gwen Stacy als Spider-Woman nicht fehlen.

2018 kam der Animationsfilm „Spider-Man: A New Universe“ (Originaltitel: Spider-Man: Into the Spider-Verse) ins Kino und setzte neue Maßstäbe, was Animation aus den USA angeht. Seitdem zog er bereits einige stilistische Nachahmer nach sich. Das fantastische Endresultat gehört klar zu den besten „Spider-Man“-Filmen und muss sich vor keiner Realverfilmung verstecken, was Ideenreichtum, Geschichte und Spaßfaktor angeht. Hier findet Ihr die Serienjunkies-Filmkritik dazu.

2023 kommt nun das ambitionierte nächste Kapitel aus diesem animierten Spider-Verse ins Kino: „Spider-Man: Across the Spider-Verse“ heißt der Streifen. Wieder einmal spielt Miles Morales (im Original: Shameik Moore) als Netzschwinger aus Brooklyn die Hauptrolle, wobei auch Gwen Stacys (Hailee Steinfeld) Rolle ziemlich gewichtig ist. Dachte man sich im ersten Teil schon, dass man auf die volle Spinnenpower setzt, legt man diesmal viele, viele Schippen mehr drauf, wie schon die Trailer verraten haben. Eine ausführliche Filmkritik lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)