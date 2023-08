Schlagerstar Maite Kelly sorgt für Quotenaufschwung bei „Unter uns“

Von: Diane Kofer

Die „Unter uns“-Quoten waren zuletzt eher durchschnittlich. Dank eines Gastauftritts von Schlagerstar Maite Kelly hat sich das aber geändert: Die RTL-Serie holte den besten Wert seit langer Zeit.

Köln – „Unter uns“ gehört seit 1994 zum festen Bestandteil des RTL-Nachmittags. Allerdings schrieb die beliebte Serie zuletzt nicht die gewohnt guten Zahlen. Seit Anfang des Jahres waren die Quoten meist durchwachsen. Jetzt hat aber ein besonderer Gast für einen richtigen Aufschwung gesorgt: Schlagerstar Maite Kelly (43), die ihre Fans gewöhnlich eher bei Sendungen wie „Immer wieder sonntags“ oder im ZDF-Fernsehgarten begeistert, hatte einen Auftritt in der Schillerallee und lockte damit zahlreiche Zuschauer vor die TV-Bildschirme.

Quotenaufschwung: Sängerin Maite Kelly sorgt für „Unter uns“ Bestwert

Schon seit Monaten ist bekannt, dass Maite Kelly eine Rolle bei „Unter uns“ bekommt. Die Verantwortlichen haben es sich nicht nehmen lassen, die Kelly-Family-Bekanntheit groß anzupreisen – und ihren Besuch im Restaurant Schiller entsprechend in aller Munde zu bringen. Und tatsächlich scheint das seine Wirkung erbracht zu haben. Am Donnerstag (24. August 2023) war die Musikerin das erste Mal zu sehen und hat RTL eine traumhafte Quote am Nachmittag beschert.

Zum „Unter uns“-Debüt der 43-Jährigen schalteten laut DWDL 790.000 Zuschauer und Zuschauerinnen ein. Mit einem Marktanteil von 12,9 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen war das eines der besten Quoten-Ergebnisse im laufenden Kalenderjahr. „Großartig wie immer“, kommentierte ein Kelly-Fan den Auftritt auf Instagram. Gerade die vergangenen Wochen waren für die Daily eigentlich eher schleppend verlaufen – zuletzt wurde ein ähnlich guter Wert vor drei Monaten erreicht. Weniger als 9 Prozent Marktanteil sind 2023 an der Tagesordnung.

Gastauftritte bei „Unter uns“ üblich Maite Kelly ist nicht die Erste, die bei „Unter uns“ ein kleines Konzert gibt – in der Vergangenheit traten schon einige Musiker auf: Auch die Schwester der Sängerin, Patricia Kelly (53), war bereits zu Gast in der Serie. Außerdem traten TEAM 5ÜNF und Ella Endlich (39) auf. Die Kölsche Band Brings läutete beispielsweise die Karnevalssaison ein. Zudem hatten einige Influencer und Reality-TV-Stars Gastauftritte. So spielte „Prince Charming“-Single Nicolas Puschmann (32) einst einen Frauenarzt, Cathy Hummels (35) hatte einen ziemlich aufregenden Kurzauftritt im Schiller und Influencer Stefano Zarrella (32) schnupperte Serienluft.

„Unter uns“-Abschied: Maite Kellys Auftritt hat einen traurigen Anlass

Dass die in Berlin geborene Sängerin am 24. und 25. August 2023 in der RTL-Nachmittagsserie zu sehen ist, hat innerhalb des fiktiven Geschehens einen nicht so schönen Anlass – denn es heißt vorerst Abschied nehmen. Kai Noll (58), der Rufus Sturm spielt, legt eine Pause ein. Seine Rolle verabschiedet sich nach Afrika, wo der Autor seine schwangere Tochter besucht. Zu diesem Anlass gibt Maite Kelly ein Konzert. Ob es bald ein Comeback mit Kai Noll geben wird, ist unklar.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Schauspieler die Schilleralle verlässt. 2020 hatte er sich von „Unter uns“ verabschiedet und sich vermehrt auf die Musik konzentriert. Knapp zwei Jahre später zog er Rufus‘ ikonische Cowboy-Stiefel aber doch wieder an – und kehrte zurück ans Set. Die ARD sortiert zurzeit „Tatort“-Stars aus: Nach Til Schweiger sind weitere Schauspieler raus. Verwendete Quellen: DWDL