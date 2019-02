Sonnenklar.TV kündigt ungewöhnliche Pläne an

Deutschlands erste Live-Daily-Soap

+ © dpa / Ursula Düren Roberto Blanco und seiner Ehefrau kann man bald beim Urlauben zuschauen. © dpa / Ursula Düren

Der Reiseshopping-Sender Sonnenklar.TV hat revolutionäre Pläne: In einer Daily-Soap sollen prominente Persönlichkeiten Einblicke in ihre Urlaubserlebnisse geben - live und in Echtzeit.