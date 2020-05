Wer zieht ins „Sommerhaus der Stars“ ein? Erste Paare offenbar fix - zwei Dschungelkönige wohl dabei

In etwa einem Monat soll der Dreh zur neuen Staffel „Das Sommerhaus der Stars“ starten. Erste Kandidaten sollen feststehen. Aus dem Drehort wird ein Geheimnis gemacht.

In wenigen Wochen startet bei RTL wieder die Show „Das Sommerhaus der Stars“ .

wieder die Show . Die ersten Promi-Paare der neuen Staffel sollen bereits feststehen.

der neuen Staffel sollen bereits feststehen. Wegen der Corona-Pandemie* findet die Produktion nicht wie sonst im Ausland statt.

München - In einigen Wochen startet die neue Staffel der RTL-Trashshow „Das Sommerhaus der Stars“. Dann wohnen wieder mehr oder weniger bekannte Promi-Paare in einer nicht gerade komfortablen Villa auf engem Raum und duellieren sich in witzigen Spielchen. Am Ende wird „Das Promipaar 2020“ gekürt. Neben den Spielen dürfte es auch reichlich Zoff, Zickerei und Trashtalk geben.

Sommerhaus der Stars 2020: Erste Kandidaten sollen bereits feststehen

Wer in das Haus einziehen soll, ist noch nicht offiziell. Die Gerüchteküche ist am brodeln. Doch die ersten Kandidaten sollen schon feststehen. Das will zumindest die Bild herausgefunden haben. So sollen bereits die frühere Dschungelcamp*-Kandidatin und Mutter von Daniela Katzenberger, Iris Klein, mit ihrem Mann Peter zugesagt haben. Weiter soll das „Bachelor in Paradise“-Paar Serkan Yavuz und Carina Spack dabei sein, dazu die „Goodbye Deutschland“-Stars Caro und Andreas Robens.

Über die weiteren Stars gibt es derzeit nur Spekulationen. Verhandeln soll der Sender mit Dschungelkönigin* Melanie Müller und ihrem Ehemann Mike Blümer. Und ein weiterer Sieger von „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“* soll in das „Sommerhaus der Stars“ 2020 einziehen: Marc Terenzi. Er würde seine Freundin Vivianne mitnehmen.

Das Sommerhaus der Stars 2020: Dreh findet wegen Corona nicht im Ausland statt

Womöglich teilnehmen könnte zudem das Paar Rafi Rachek (“Die Bachelorette“*) und Sam Dylan (“Prince Charming“). Als mögliche Kandidaten gelten auch der erste deutsche "Prince Charming" Nicolas Puschmann und Lars Tönsfeuerborn.

Während es um die Teilnehmer Fragezeichen gibt, steht eines fest: Die Show kann wegen der Corona-Krise* nicht wie sonst im Ausland gedreht werden. So wurde die vergangene Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“, in der es immer wieder Zoff gab, der im Finale eskalierte, in Portugal gedreht. In diesem Jahr soll sie in Deutschland produziert werden, schreibt die Bild (Bezahlschranke). Laut der Zeitung soll der Dreh in rund einem Monat starten, und die potentiellen Promi-Paare sollen noch gar nicht wissen, wohin es geht.



In Großbritannien wurde indessen die Kuppelshow „Love Island“ wegen Corona abgesagt.Doch wie steht es um die deutsche Ausgabe*?

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © picture alliance/dpa / Jens Kalaene