TV-Show "Sommerhaus der Stars" ab sofort an diesem Ort in NRW - "kann genauso viel Spaß machen wie Portugal"

Das "Sommerhaus der Stars" bei RTL wird normalerweise im sonnigen Portugal gedreht. Wegen des Coronavirus geht es jetzt allerdings nach NRW.

Die Dreharbeiten zum " Sommerhaus der Stars " bei RTL haben diese Woche begonnen.

" bei haben diese Woche begonnen. Wegen des Coronavirus allerdings nicht in Portugal, sondern auf einem Bauernhof in Bocholt (NRW) .

allerdings nicht in Portugal, sondern auf einem Bauernhof in . Die Liste der teilnehmenden Kandidaten für die aktuelle Staffel verspricht einigen Zündstoff.

NRW - Dieses Jahr ist auch in der Fernsehwelt alles anders. Das beliebte Reality-Format "Sommerhaus der Stars" bei RTL wird nicht im sonnigen Süden Europas gedreht werden, sondern mitten auf einem Bauernhof in NRW, berichtet RUHR24.de*.

"Sommerhaus der Stars" bei RTL wegen Coronavirus ab sofort in Bocholt (NRW)

30 Grad, Sonne und Cocktails - klingt nicht nur nach Urlaub, sondern auch nach "Sommerhaus der Stars" bei RTL. Normalerweise konnten es sich die Promis unter der Sonne Portugals richtig gut gehen lassen, falls sie sich nicht gerade streiten oder sich in verrückten Challenges messen müssen (alle Artikel zu Promi und TV bei RUHR24*).

Doch wegen des Coronavirus* ist mit Portugal erstmal Schluss, denn eine Reise in ein anderes Land ist wegen einer Reisewarnung der Bundesregierung zurzeit nicht drin. Das beliebte Reality-Format ausfallen zu lassen, kommt für RTL aber auch nicht infrage.

Bauernhof in Bocholt (NRW) wird neuer Drehort von "Sommerhaus der Stars" (RTL)

Daher mussten sich die Macher der Show etwas anderes einfallen lassen und konnten sich auf einen Kompromiss einigen. Statt prickelnder Meeresbrise gibt es nun frische Landluft auf einem Bauernhof in NRW.

In Bocholt, im Nordwesten von NRW, liegt nun die neue Heimat der mehr oder weniger bekannten Prominenten. Ob man da jedoch großen Luxus erwarten kann?

RTL-Chef ist sich sicher, dass neuer Drehort von "Sommerhaus der Stars" potenzial hat

Dass das "Sommerhaus der Stars", im Jahr zuvor waren noch Laura Müller (19) und Michael Wendler* (48) als Kandidaten dabei, nicht in Portugal gedreht wird, scheint für RTL-Chef Jörg Graf kein Problem zu sein. "Beim 'Sommerhaus der Stars' sind wir konkret in der Vorbereitung. Eine neue Location haben wir in Deutschland gefunden, wie ja auch schon zu lesen war", so der Unternehmer im Interview mit DWDL.de.

Er sei sich sicher, dass es bei dem Format nicht auf den Drehort ankommt: "Ich bin gespannt, wie es funktionieren wird, aber glaube, dass es beim 'Sommerhaus der Stars' nicht auf die exotische Kulisse ankommt, weil das Format extrem Cast-driven ist. Wenn da Persönlichkeiten aufeinanderprallen, dann bin ich mir sicher: Bocholt kann genauso viel Spaß machen wie Portugal", so Jörg Graf.

Diese Kandidaten sind beim "Sommerhaus der Stars" bei RTL dabei:

Zündstoff zwischen den Kandidaten - davon lebt die Show. Genau das verspricht auch die Kandidatenliste, die am Freitag (5. Juni) komplett veröffentlicht wurde.

+ Diese acht Promipaare werden bei "Sommerhaus der Stars" auf RTL dabei sein. © TVNOW/Stefan Gregorowius

Andreas (53) und Caroline Robens (40) - bekannt aus dem Reality-Format " Goodbye Deutschland " (VOX)

" (VOX) Influencer Denise Kappés (29) und Henning Merten (32)

DSDS-Drittplatzierte von 2009 Annemarie Eilfeld (29) und Marketingexperte Tim Sandt (29)

von 2009 Annemarie Eilfeld (29) und Marketingexperte Tim Sandt (29) Youtuber Lisha (33) und Lou (31)

Dschungelcamp-Kandidatin Georgina Fleur (30) und Unternehmer Kubi Özdemir (41)

Georgina Fleur (30) und Unternehmer Kubi Özdemir (41) Hypnotiseur Martin Bolze (62) und Designerin Michaela Scherer (53)

Schauspielerin Diana Herold (46) und Betriebswirt Michael Tomaschautzki (48)

"Bachelor"-Siegerpaar Andrej Mangold (33) und Jennifer Lange (26)

