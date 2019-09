Nach „Sommerhaus der Stars“: Morddrohungen gegen Elena Miras` einjährige Tochter

Die Beziehung von Elena Miras und Mike Heiter hat schon manche Höhen und Tiefen erlebt. Jetzt steht das Paar im Finale vom „Sommerhaus der Stars“ 2019.

Update 6. September 2019: Zwischen Mike und Elena wurde es im „Sommerhaus der Stars“ öfter einmal laut. Meistens, weil Elena Miras ihren Freund oder andere Bewohner anschrie. Im Finale wird das Paar jedoch auf eine ganz ungewohnte Art und Weise laut: Als Mike Heiter und Elena Miras 50.000 Euro gewinnen und damit als Sieger aus dem Format hervorgehen, lastet Elena ihre Stimmbänder zur Abwechslung mit Freudenschreien aus.

Diese Freude gönnt Mike und Elena nicht jeder. Auf sozialen Medien wird vor allem die 27-jährige Halb-Spanierin angefeindet. Aussagen wie „Du bist eine Schande“, „Assi“ und „Du verdammte Hexe“ werfen User Elena an den Kopf. Betroffen zeigt sich die ehemalige Love-Island-Teilnehmerin in einem Post von dem Mobbing im Internet.

Zwischen den Beleidigungen finden sich zum Teil auch Morddrohungen. Meist gegen Elena Miras gerichtet. Doch auch die einjährige Tochter des Gewinner-Paares möchten einzelne Follower nicht mehr sehen: „Sterben sollen du und dein Kind“ soll jemand Elena geschrieben haben. Bei Morddrohungen gegen Töchterchen Aylen, sind die jungen Eltern besonders getroffen. Zumindest freuen sich ein paar Instagram-User über das Familienglück von Elena Miras und Mike Heiter. „Die Kleine sieht aus wie ihre Mama und das Lächeln vom Papa“ und auch „Total süß ihr drei“ liest man zwischen den gehässigen Kommentaren.

Update vom 03. September 2019: Damit hätte wohl niemand gerechnet! Die „Love Island“-Stars Elena Miras und Mike Heiter stehen im Finale vom „Sommerhaus der Stars“ 2019. In unserem Artikel erfahren Sie, wie das Paar dem Trash-TV-Publikum vor dem Sommerhaus bekannt wurde.

Erstmeldung vom 21. Juni: : „Sommerhaus der Stars“ 2019: „Love Island“-Stars Elena Miras und Mike Heiter ziehen ein

Zürich - Die Liebesgeschichte von Elena Miras (27) und Mike Heiter (27) ist keine gewöhnliche, aber vielleicht ist es gerade das, was die beiden ins „Sommerhaus der Stars“ 2019 gebracht hat. Bekannt wurden sie im Fernsehen durch die RTL2-Sendung „Love Island“. Beide nahmen 2017 an der ersten Staffel der Reality-TV-Show teil. Hier lernten sie sich zwar kennen, aber noch nicht lieben. Denn beide beendeten die Staffel mit einem anderen Partner. Elena Miras gewann die Show sogar mit Jan Sokolowsky an ihrer Seite. Mike Heiter belegte gemeinsam mit Chetrin Schulze den dritten Platz.

So lernten sich die „Sommerhaus der Stars“-Promis Elena Miras und Mike Heiter kennen

Nur wenige Tage nach dem Ende der Dreharbeiten zerbrachen jedoch beide Beziehungen. Nun war der Weg frei für eine gemeinsame Zukunft von Elena und Mike, wie er Ende Oktober 2017 auf Instagram schrieb: „Als erstes zu der Frage, ob Elena und ich zusammen sind, ja sind wir! Wir haben uns in der Villa schon sehr gut verstanden und ich wollte aber nicht dazwischen funken bei Jan und ihr. Hab sie erstmal gelassen. Als wir dann raus kamen und sie Schluss hatten, haben Elena und ich weiter hin Kontakt gehabt. Letztes Wochenende haben wir uns auf einer Party gesehen und haben ein paar Tage Zeit zusammen verbracht. Es hat gefunkt!! Wir haben uns geküsst und gemerkt, dass es passt. So ist es passiert."

Ein paar Wochen später lassen die „Sommerhaus der Stars“-Promis die nächste Bombe platzen: sie erwarten ein Kind. Pikant an der ganzen Sache: Elena sei in der 16. Schwangerschaftswoche, offiziell waren beide jedoch erst 14 Wochen zusammen. Es konnte also wohl nicht schnell genug gehen. Fortan lassen beide über Instagram die Fans an ihrem Leben teilhaben. Die „Sommerhaus der Stars“-Teilnehmer ziehen in Elenas Heimat Zürich zusammen. Das Glück scheint perfekt.

„Sommerhaus der Stars“-Teilnehmer zwischenzeitlich getrennt

Dann der Schock: im Mai 2018 trennt sich Mike von seiner Elena, obwohl die zu dem Zeitpunkt hochschwanger ist. Die Fans sind entsetzt und lassen über die sozialen Netzwerke Dampf ab. Nur einen Monat später fangen sich Elena und Mike jedoch wieder und feiern ihr Liebes-Comeback. Ihre Tochter Aylen kommt am 1. August auf die Welt.

Mit der gemeinsamen Tochter finden auch Elena und Mike endgültig wieder zusammen. Immer wieder zeigen sie sich verliebt auf ihren geposteten Bildern. Das Glück der jungen Familie stellt Mike Anfang des Jahres auf die Probe, als er für vier Wochen bei der Prosieben-Show „Get the F*ck out of my house“ mitmachte. Im Interview mit rtl.de sagte er: „Wie sehr ich meine Tochter, aber auch meine Freundin vermisst habe, war echt zu krass, das kann man gar nicht beschreiben. Außerdem war es da drin noch schwer mit dem wenigen Essen und dem wenigen Schlafplatz.“

Im „Sommerhaus der Stars“ 2019 haben Elena und Mike Zeit zusammen

Elena war wohl nicht so begeistert von Mikes Plänen. Er berichtete: „So ganz cool fand sie es nicht, was ich auch verstehe, weil sie in der Zeit mit unserer Tochter alleine war. Jeder Mensch hat eine gewisse Eifersucht, die er spürt, wenn der Partner irgendwo weiter weg ist. Aber wir haben darüber geredet und am Ende war es dann okay für uns.“ Zeit füreinander werden die beiden im „Schlagerhaus der Stars“ 2019 genug haben. Nur die kleine Aylen muss in der Zeit wohl bei den Großeltern unterkommen.

Weitere Kandidaten im „Sommerhaus der Stars“ 2019

Zeit wird das „Love Island“-Pärchen dann auch mit den anderen Kandidaten in der „Villa“ in Portugal verbringen. Aus dem Sortiment der Kuppel-Shows kommt auch das Kandidaten-Pärchen Yeliz Koc und Johannes Haller. Worauf sich die Fans vielleicht auch in dieser Show freuen dürfen, zeigte Yeliz Koc bereits mit knappem Outfit auf Instagram.

Wie sich Elena Miras und Mike Heiter zum Beispiel mit Menowin Fröhlich, Michael Wendler oder Willi Herren verstehen werden, bleibt abzuwarten. Falles darum geht, wie man eine Beziehung wirklich lange frisch hält, können vielleicht Jessika Cardinahl und Quentin Parker den jungen Trash-TV-Sternchen Tipps geben. Außerdem sind Benjamin Boyce und Kate Merlan mit dabei, genau wie die VOX-Promis Steffi und Roland Bartsch.

Bis zum 23. Juli müssen sich die Fans noch gedulden. Dann ist der offizielle Starttermin und die erste Folge wird ausgestrahlt. Es dürfte niemanden überraschen, dass sich dann im „Sommerhaus der Stars“ wieder vieles darum dreht, wie oft Michael Wendler mit seiner Laura ins Bett kann.