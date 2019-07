„Das Sommerhaus der Stars“ 2019: Wann geht es los? Alle Sendezeiten auf RTL

Zickereien und Streit sind im „Sommerhaus der Stars“ auf RTL vorprogrammiert. Fans dürfen sich in diesem Jahr sogar auf mehr Folgen als je zuvor freuen. Hier finden Sie alle Infos zu Starttermin und Sendezeiten.

Köln - Bald geht es wieder los und in Portugal kämpfen acht halbwegs bekannte Pärchen im „Sommerhaus der Stars“ um den Titel „DAS Promipaar 2019“ - und um 50.000 Euro. Unter bescheidenen Umständen werden die Beziehungen der „Stars“ auf eine harte Probe gestellt. Alle acht Paare wohnen gemeinsam in einer „Villa“.

Starttermin: Wann beginnt „Das Sommerhaus der Stars“ auf RTL?

Der Starttermin von „Das Sommerhaus der Stars“ steht bereits fest. Die erste Folge der vierten Staffel wird auf dem privaten Free-TV-Sender RTL am Dienstag, den 23. Juli, ausgestrahlt - zur Primetime um 20.15 Uhr. Auf insgesamt sieben Folgen der Promi-WG dürfen sich die Fans freuen. Wann genau die weiteren Folgen ausgestrahlt werden, hat RTL noch nicht bekannt gegeben.

„Das Sommerhaus der Stars" 2019: Die Sendetermine der 4. Staffel

„Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare" gibt es seit 2016. In der ersten Staffel 2016 wurden insgesamt vier Folgen gezeigt. Sendetermin war damals jeweils Mittwoch von 20.15 bis 22.15 Uhr. Ein Jahr später waren es schon sechs Folgen. Diese wurden auch mittwochs ausgestrahlt. Die dritte Staffel hatte ebenfalls sechs Folgen. Vergangenes Jahr war der Montag für den Pauschalurlaub der Stars reserviert.

Da in den letzten Staffeln von „Das Sommerhaus der Stars" alle Folgen am selben Tag wie die erste Folge ausgestrahlt wurden, sollten sich die „Sommerhaus“-Fans dieses Jahr wohl die auf den 23. Juli folgenden Dienstage freihalten und in insgesamt sieben Folgen auf Zickereien und Streit gefasst machen.

Auf diese „Sommerhaus der Stars“-Kandidaten können sich die Fans 2019 freuen

Die Kandidaten vom „Sommerhaus der Stars“ 2019 versprechen für die vierte Staffel durchaus Konflikt-Potenzial. Mit dabei sind unter anderem Schlagersänger Michael Wendler und seine 18-jährige Freundin Laura, sowie Willi Herren und seine Frau Jasmin, die kürzlich mit einem Stripclub-Skandal für Aufsehen sorgten. Auch Ex-DSDS-Skandal-Kandidat Menowin Fröhlich und seine Senay sind mit von der Partie.

Die „Sommerhaus der Stars“-Gewinner der letzten Staffeln

2018 setzten sich Uwe und Iris Abel durch, die sich bei „Bauer sucht Frau“ kennengelernt hatten. Im Jahr zuvor waren Nico Schwanz und seine Partnerin Saskia Atzerodt „Das Promipaar 2017“. Die Premieren-Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ gewannen total überraschend Xenia Prinzessin von Sachsen und Rajab Hassan. Sie setzten sich gegen Thorsten und Alexandra Legat durch.

Im Vorfeld hatten die Fans sich Heidi Klum und Tom Kaulitz gewünscht. Doch daraus wurde nichts. Dafür sorgte Heidi nun leicht bekleidet für Schlagzeilen. Nur im BH zeigte sich Daniela Katzenberger kürzlich - im Flugzeug.