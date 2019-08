Paar zofft sich im „Sommerhaus der Stars“ - danach folgt die Trennung

© TV Now

© TV Now

Überraschendes Beziehungs-Aus: Ein Paar aus dem „Sommerhaus der Stars“ hat sich getrennt. Fremdgeh-Gerüchte werden laut.

Köln - Der frühere „Caught in the Act“-Sänger Benjamin Boyce und Kate Merlan haben sich getrennt. Das hat das Paar in einem RTL-Interview bestätigt. „Der Hauptgrund war, dass wir komplett andere Visionen haben, wie eine Beziehung laufen soll“, sagte der 50-Jährige.

Auch die 18 Jahre jüngere Kate pflichtet ihm bei: „Wir waren einfach viel zu unterschiedlich. Im Haus habe ich von Tag zu Tag gemerkt: Diese Beziehung macht keinen Sinn mehr.“ Dennoch betont sie, von Benjamin „sehr enttäuscht zu sein“.

„Sommerhaus der Stars“: Fremdgeh-Gerüchte über Benjamin Boyce

„Ich bin gar nicht so, dass ich ganz schnell was Neues suche, ich kann das auch gar nicht. Ich bin halt vielleicht anders als gewisse andere Menschen, die dann Kontaktaufnahmen suchen zu Frauen.“ Deutet Kate hier etwa an, dass Benjamin ihr fremdgegangen ist?

Dazu äußerte sich der Sänger im Interview nicht. Ein Trennungsgrund könnte aber auch der Kinderwunsch von Kate gewesen sein, den sie im „Sommerhaus der Stars“ gegenüber den anderen Kandidaten offenbarte. „Wenn sie das so sehr will, möchte ich nicht im Weg stehen. Ich sehe dafür aber kein Fundament“, so Boyce.

„Sommerhaus der Stars“: Benjamin und Kate geraten häufig aneinander

Besonders harmonisch war es zwischen Benjamin Boyce und Kate Merlan im Promi-Haus nicht. Das Paar zoffte sich regelmäßig, vor allem während und nach den Challenges - ihre Beziehung wurde auf eine harte Probe gestellt. Nun ist alles aus.

Video: Nicht Ben! Mit wem entspannt sich Sommerhaus-Kate denn hier?

sk