Michael Wendler kündigt Schmuddel-Premiere im „Sommerhaus der Stars“ an

Michael Wendler zieht mit seiner Freundin Laura ins „Sommerhaus der Stars“ ein. Dort verrät der Schlagersänger intime Details über sein Liebesleben.

München - Am Dienstagabend startet die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ bei RTL. Diesmal mit dabei: Schlager-Star Michael Wendler und seine Freundin Laura. Bereits in der ersten Folge plaudert das Paar aus dem Nähkästchen.

Michael Wendler im „Sommerhaus der Stars“ 2019: „Ich kann immer“

Kaum im Domizil in Portugal angekommen, will Michael Wendler von Kate Merlan, der Freundin des Ex-„Caught in the Act“-Sängers Benjamin Boyce, wissen: „Meint ihr, ihr könnt zwei Wochen lang die Finger von euch lassen? Unser Plan war ja eigentlich auf die Toilette zu gehen.“ Die 31-Jährige antwortet: „Für mich ist es auch ganz schwer, meinen Mann nicht anzufassen. Aber wir waren heute Morgen noch sehr aktiv, bevor wir hergekommen sind.“

Das Thema lässt den 47-Jährigen offenbar nicht los: „Wir hoffen, dass es zum Sex kommt. Also ich hoffe. Mal gucken was passiert. Es liegt nicht an mir. Ich kann immer.“ Freundin Laura wirkt peinlich berührt, versucht ihren Liebsten mit einem „Schaaaaatz“ zum Schweigen zu bringen. Doch dieser legt nach: „Also es könnte durchaus sein, dass es zum allerersten Mal in der Geschichte des Sommerhauses Sex im Haus gibt.“

„Sommerhaus der Stars 2019“: Michael Wendler verrät Details über Liebesleben mit Laura

Weitere Details zum Liebesleben der beiden gibt es dann beim ersten Spiel, bei dem die Paare eine in der Luft hängende Plattform mit ihrem Körpergewicht ausbalancieren und währenddessen Fragen beantworten müssen. Eine davon lautet: „Bei wie viel Prozent ist der Sex bereits nach 15 Minuten vorbei? A: 41 Prozent, B: 71 Prozent.“

Michael tippt auf B, liegt aber falsch. Später sagt er dazu: „Mal Hand aufs Herz: Will eine Frau 30 oder 40 Minuten Sex haben? Sind wir mal ganz ehrlich, irgendwann kann die Frau auch nicht mehr. Dann ist ja alles schon wund gescheuert.“ Der Songwriter, der mittlerweile in Florida lebt, verrät: „Wir machen ja fünf Mal hintereinander, also sind ja die 15 Minuten bei uns ganz anders ausgerechnet. Du bist damit zufrieden, stimmt‘s?“ Freundin Laura entgegnet: „Ja, ich bin mit seiner Ausdauer zufrieden.“

Auch die 18-Jährige gibt wenig später im Gespräch mit Sänger Willi Herren Privates preis. Michael Wendler sei nicht nur ihr allererster fester Freund, sie habe mit ihm auch ihr erstes Mal gehabt.

Der Wendler verrät den Zuschauern mit seinen Geschichten also ganz schön viel, andere Sommerhaus-Bewohner zeigen den Fans lieber ganz direkt, was sie alles zu bieten haben. So zeigte sich zum Beispiel Yeliz Koc in einem äußerst knappem Outfit auf Instagram.

Folge 1 von „Das Sommerhaus der Stars“ 2019 läuft am Dienstag, 23. Juli, ab 20.15 Uhr bei RTL. Beim Online-Streamingdienst TV Now können Abonnenten diese bereits vorab sehen.

sk