„Sommerhaus der Stars“ 2019: Benjamin Boyce und Kate Merlan haben Mega-Altersunterschied

Im „Sommerhaus der Stars“ 2019 ist er der Retro-Kandidat aus den 90ern: Boygroup-Star Benjamin Boyce zieht mit Tattoo-Model Kate Merlan ein.

Der Einzug von Benjamin Boyce (50) und Kate Merlan (31) ins „Sommerhaus der Stars“ 2019 dürfte schon vorab für reichlich Diskussionen sorgen. Den Ex-Boyband-Star und das Tattoo-Model trennt nämlich ein Altersunterschied von satten 19 Jahren, womit sie sogar noch den Wendler und seine junge Freundin hinter sich lassen.

Obwohl die beiden auf den ersten Blick recht unterschiedlich erscheinen, teilen sie sich jede Menge Erfahrung in Sachen Reality-TV-Shows. 2015 traute sich Benjamin Boyce ins „Dschungelcamp“, welches er jedoch schon recht schnell auf Platz 9 verlassen musste. Natürlich durfte auch ein kleiner Skandal nicht fehlen und so soll Benjamin im Nachgang der Show, gegenüber seiner Ex handgreiflich geworden sein.

Mit viel Aufsehen kennt sich auch seine Frau und Tattoo-Model Kate Merlan aus. Ja, richtig gelesen die beiden sind schon verheiratet, obwohl die gute Kate noch im letzten Jahr an der Seite von Schlager-Star Nino de Angelo zu sehen war. Die meisten dürften sie jedoch aus der ProSieben-Extrem-Show „Get the F*uck out of my House“ kennen, bei der sie neben acht Kilo Körpergewicht auch noch zwei Körbchengrößen verloren hat.

Benjamin Boyce und Kate Merlan im „Sommerhaus der Stars“ 2019: Tattoos und nackte Haut

Was für Kate Merlan folgte, war eine Brust-Op, deren Ergebnis Benjamin Boyce und ihre Fans auf Social Media natürlich fleißig präsentiert bekommen. Es bleibt abzuwarten, ob sie die Zuschauer beim „Sommerhaus der Stars“ damit begeistern kann. Mittlerweile kann sich zumindest die Zahl ihrer Follower mit 6000 sehen lassen - wenn man nicht die Maßstäbe echter Stars anlegt. Auf ihrem Instagram-Profil postet Kate Merlan eifrig Bilder von ihrem Alltag und lässt ihre Fans auch an ihrer Liebe mit Benjamin Boyce teilhaben.

Wie schon erwähnt, klafft zwischen den beiden zwar eine Alterslücke von satten 19 Jahren, jedoch scheinen sie eine Leidenschaft zu teilen. Die Rede ist natürlich von Tattoos, die beide stolz auf ihren Körpern tragen. Erst im Mai postete Benjamin Boyce ein Video davon, wie sein neuestes Kunstwerk auf seinem linken Oberarm entstand. Sein Kommentar dazu: „Tattoos zeigen und teilen ein Stück der eigenen Interessen oder der eigenen Lebenserfahrung.“

„Sommerhaus der Stars“ 2019: Gegen diese Kandidaten treten Benjamin Boyce und Kate Merlan an

Dass das alter einer starken Bindung nicht im Weg stehen muss, zeigt sich auch bei der Konkurrenz im „Sommerhaus der Stars“ 2019. Denn auch zwischen dem Wendler und seiner Laura klafft eine deutliche Alterslücke. Diese beträgt aber nur 18 Jahre, womit dieser Punkt an Benjamin Boyce und Kate Merlan geht, noch bevor die Show in Portugal startet. Genau dieser Punkt könnte die Reality-Show auf RTL extrem spannend machen. Welches der beiden Pärchen meistert wohl die Hürden des Alltags besser?

Ähnlich spannend ist auch die Teilnahme der Reality-Stars Johannes Haller und Yeliz Koc, welche schon vorab in den sozialen Medien für reichlich Reaktionen sorgten. Gerade mit diesen beiden schafft es ein recht explosives Pärchen ins „Sommerhaus der Stars“ 2019.

Beim Thema Explosiv darf natürlich auch der DSDS Star Menowin Fröhlich nicht fehlen, welcher in der Vergangenheit eher mit negativen Schlagzeilen auf sich aufmerksam machte. Um dies zu ändern, sehen wir Menowin zusammen mit seiner Partnerin Sennay Ak zusammen im „Sommerhaus der Stars“ 2019.