Das Sommerhaus der Stars 2018: Fliegen heute die Büchners raus?

Im Sommerhaus der Stars 2018 könnte es heute für die Büchners ernst werden. Sie stehen auf der Abschussliste. Das passiert heute in Folge vier.

Es geht heute wieder um alles. Vor allem für Dani und Jens Büchner. Sie stehen auf der Abschussliste und konnten sich letzte Woche gerade so retten. Bert Wollersheim und Bobby Anne Baker mussten nach Hause gehen. Wollen die Büchners allerdings im Haus bleiben, müssen sie eines der drei Spiele gewinnen. Ansonsten sieht es sehr schlecht aus.

Denn wer ist immer an vorderster Front beim Streiten und Lästern dabei? Die Büchners. Vor allem mit Micaela Schäfers Freund Felix Steiner (dieser hat sich anscheinend wieder gut nach Micaelas pikantem Geständnis erholt) legt sich Jens Büchner diese Woche an. Aber Streitpotenzial bieten natürlich auch die anderen Kandidaten.

„Das Sommerhaus der Stars“ 2018: Das passiert heute in Folge vier

Heute im "Sommerhaus der Stars" 2018 müssen die Hausbewohner an drei Spielen teilnehmen. Auf dem Programm stehen unter anderem die Paarspiele "Vom Winde verweht" und "Die Würfel sind gefallen".

Bei "Vom Winde verweht" müssen die Stars Wäsche aufhängen. Die Männer und Frauen dürfen jeweils nur ein Kleidungsstück pro Gang aufhängen und müssen sich dabei abwechseln. Sollte Wäsche von der Leine fallen, muss diese umgehend wieder aufgehangen werden. Sobald die gesamte Wäsche hängt, stoppt die Zeit. Das schnellste Paar gewinnt.

„Das Sommerhaus der Stars“ 2018: Können sich Dani und Jens Büchner heute noch einmal retten?

Beim zweiten Spiel "Die Würfel sind gefallen" malen sich Dani und Jens Büchner gute Chancen aus, sich erneut vor dem Rauswurf zu retten. Bei diesem Spiel müssen die Paare aus Einzelteilen einen großen Würfel zusammensetzten. Auch hier gewinnt das schnellste Paar. Als Eltern einer großen Patch-Work-Familie müsste das doch dann kein Problem für Dani und Jens Büchner sein, oder? Ob es ihnen gelingt, wird sich aber erst heute Abend zeigen.

„Das Sommerhaus der Stars“ 2018: Heute ist wieder Streit vorprogrammiert

Das letzte Spiel "Reinen Wein einschenken'' hat viel Explosionspotenzial. Und so sind die Regeln: Die Kandidaten erhalten ein Kartenspiel, mit Aussagen über die Prominenten. Jeder am Tisch muss diese Aussagen jeweils einem der Mitbewohner zuordnen, auf den diese am ehesten zutrifft. Wer die meisten Stimmen auf sich vereint, bekommt Wein in das vor sich stehende Glas eingeschenkt. Das Spiel endet, wenn das erste Weinglas überläuft.

Na, wenn durch die Aussagen nicht wieder viel "Redebedarf" entsteht, dann wissen wir auch nicht. Gepaart mit Dani Büchners Kussszene verspricht die heutige Sendung also wieder viel Action.

