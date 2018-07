„Das Sommerhaus der Stars“: Darum zieht Danni Büchner heute blank

Im „Sommerhaus der Stars“ 2018 zieht Danni Büchner heute blank. Aber ob die Oben-Ohne-Einlage heute dem Rauswurf der Büchners verhindert?

Von dieser Nackt-Einlage im „Sommerhaus der Stars“ ist nicht jeder begeistert. „Das war halt wie ein Unfall“, kommentiert Julian Evangelos. „Man konnte nicht wegsehen.“ Gemeint ist Danni Büchner, die stolz auf ihre Oberweite ist. Wie sie und Micaela Schäfer feststellen, haben beide die gleiche BH-Größe.

Frau Büchner ist darauf mächtig stolz. Und so präsentiert sie in der heutigen Folge den anderen Kandidaten-Paaren ihre Möpse. Genauer gesagt zieht sie nur auf einer Seite blank. Die andere Brust versteckt sie hinter einem Türstock. Aber egal: Sollen doch alle sehen, wie gut sie sich gehalten hat! Oder wie sie es selbst formuliert: „Danni Büchner, Mama von fünf Kindern, 40 Jahre alt, passt der BH von Micaela Schäfer. Hey!“

Frau Schäfer, die sich selbst gerne mal nackig zeigt, ist von der Aktion alles andere als begeistert. „Ich habe einen Schock bekommen“, meint das Erotik-Model und blickt betreten zu Boden. Ihr Freund Felix Steiner vermutet, dass Danni Büchner sich für nichts zu schade ist, um den Rauswurf zu verhindern. „Das ist wirklich so das letzte Aufgebot.“

Das Sommerhaus der Stars 2018: Sie muss Danni Büchner heute Abend küssen

Die Büchners haben es schon nicht leicht im "Sommerhaus der Stars" 2018. Letzte Woche gerade dem Auszug noch entgangen. Stellt sich diese Woche die Frage: schaffen sie es im Haus zu bleiben? Das wird ein ziemlich schwieriges Unterfangen, denn alle sind gegen die Büchners.

Vielleicht sogar die Büchners selbst? Wenn wir uns zurückerinnern, wollte Danni vor zwei Wochen ja sogar noch sich selbst rauswerfen. Doch nun hat Danni Büchner wieder der Ehrgeiz gepackt und man muss den anderen nun beweisen, dass man sie nicht so leicht los wird. Die Stimmung im Haus spricht aber eindeutig gegen die Büchners. Denn nicht nur Dani ist von allen genervt, sondern die anderen Hausbewohner sind auch von den Büchners genervt. Und Danni tickt schnell einmal aus.

Das „Sommerhaus der Stars“ 2018: „Wir sind alle etwas untersext“

Da hilft auch ein frühpubertäres Spiel wie "Flaschendrehen" nicht weiter, um die Stimmung im Haus zu verbessern. Patricia Blanco schiebt die miese Laune ja eher darauf, dass sie alle ein bisschen "untersext" sind. Eher im Gegenteil, denn als Danni Büchner an die Reihe zum Küssen kommt, sieht man in den Gesichtern der Kandidaten richtig ein "bitte nicht ich" aufblitzen. Außer bei Stephi, denn die ruft gleich freudig: "Ich hoffe, ich komm dran." Ihr Freund Julian sieht das Ganze ein bisschen anders, denn er will nicht nur nicht selbst dran kommen, sondern Stephi soll auch bloß nicht Danni küssen. "Ich dachte nur, ich will das auf keinen Fall sein. Und mein zweiter Gedanke war: Bitte, Stephi, tu es auch nicht", so Julian Evangelos.

Einen Vorgeschmack auf die Sendung gibt es auch auf Instagram bei Patricia Blanco zu sehen.

Heute Sommerhaus schauen Ein Beitrag geteilt von Patricia Blanco Official (@patriciablancoofficial) am Jul 30, 2018 um 1:30 PDT

Der „I kissed a girl“-Moment im „Sommerhaus der Stars“ 2018

Blöd nur, dass die Flasche direkt auf Stephi dreht und Danni und Stephi gleich freudig loslegen. Das kleine Küsschen fällt dann auch alles andere als klein aus. Bringt trotz allem nichts. Die Büchners stehen weiter auf der Abschussliste. Und Julian vergewissert sich, dass Stephi auch ja schön brav die Zähne geputzt und den Mund desinfiziert hat.

Um diese Woche nicht so wie Bert Wollersheim und Bobby Anne Baker die Koffer packen zu müssen, heißt es also nun: "Wir müssen das Spiel gewinnen." Aber ob sie das schaffen? Das wird sich heute um 20.15 Uhr auf RTL zeigen. Das Video zum Kuss gibt es übrigens auf RTL zu sehen.

SL