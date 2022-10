„Sommerhaus“-Spoiler: Das sind die Gewinner der siebten Staffel

Die acht Promi-Paare zum Staffelstart von „Sommerhaus der Stars“ auf RTL © RTL/Stefan Gregorowius

Auf RTL+ ist das große Staffelfinale bereits seit dem 5. Oktober online. Lesen Sie hier, wer das „Sommerhaus der Stars“ 2022 gewonnen hat:

Über mehrere Wochen hinweg kämpften die Promis um ihren Verbleib im „Sommerhaus der Stars“. In einem Staffelfinale entscheidet sich, wer die Show gewonnen hat. Zuvor müssen die Promis aber noch diverse Challenges bestreiten. Im Halbfinale fliegt ein Paar raus, sodass am Ende nur noch zwei übrig bleiben. Diese treten dann in einer finalen Challenge gegeneinander an.

MANNHEIM24 verrät, wer das „Sommerhaus der Stars“ 2022 gewonnen hat – und „Promi-Paar des Jahres“ ist.

Das Finale von „Sommerhaus der Stars“ ist bereits seit dem 5. Oktober auf RTL+ online. Zuschauer, die keinen Premium-Account besitzen, können die letzte Folge am 9. Oktober auf RTL gucken. (fas)