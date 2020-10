Trennung im Sommerhaus möglich – Eva und Chris haben Mega-Streit

Beim „Sommerhaus der Stars“ (RTL) kracht es wöchentlich. Nun geraten zwei Promis aneinander, die eigentlich zusammen sind: Eva Benetaou und Chris Stenz.

Bocholt in Nordrhein-Westfalen* – Es gibt wieder Ärger im Sommerhaus. Manchmal sind die Konflikte in der skurrilen Trash-WG im Bocholter Bauernhof erwartbar, doch mit diesem Couple-Clash hat wahrscheinlich niemand gerechnet. Eva Benetatou und ihr Freund Chris Stenz haben Streit* – nordbuzz.de berichtet von dem zerstrittenen Paar. Steht etwa eine Trennung an?

Bisher sind Chris und Eva als starkes Pärchen bekannt, das gemeinsam gegen das fiese Sommerhaus-Mobbing von Andrej Mangold* gestanden hat. Doch nun kriselt es im Paradies. Sommerhaus-Fans freuen sich auf Drama in Folge neun – hier zum Nachlesen im Sommerhaus-Live-Ticker*. Denn nicht nur Beziehungsstreit macht den Unterhaltungswert der Trash-Show aus. *nordbuzz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.