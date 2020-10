Sommerhaus der Stars (RTL): Ärger wegen Folge neun - Fans wüten gegen TVNOW

In wenigen Wochen steht fest, wer das „Sommerhaus der Stars“ auf als Sieger-Pärchen verlässt. Doch auf der Zielgeraden leistete sich RTL eine üble TVNOW-Panne.

Bocholt in Nordrhein-Westfalen - So langsam befinden wir uns auf der Zielgeraden. Nur noch wenigen Folgen, dann wird im großen „Sommerhaus der Stars“-Finale am Sonntag, 1. November, das Sieger-Pärchen gekürt. Doch bis es so weit, fiebern wir Woche für Woche mit, wie sich die Sommerhaus-Bewohner an die Gurgel gehen.

Doch nun leistete sich RTL eine üble Panne auf TVNOW. Denn während ein Millionenpublikum darauf wartete, dass die neunte Sommerhaus-Folge online geht, gab es technische Schwierigkeiten. Doch die TV-Zuschauer ließen sich mit Entschuldigungen und Rechtfertigungen nicht abfertigen, sie vermuteten stattdessen hinter der verspäteten Folge ein abgekatertes Spiel. // nordbuzz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.