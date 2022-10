„Sommerhaus der Stars“-Gewinnerin Antonia Hemmer enthüllt nervige Angewohnheit

Von: Sarah Isele

„Bauer sucht Frau“-Paar Patrick Romer und Antonia Hemmer © RTL/Stefan Gregorowius

„Sommerhaus der Stars“-Gewinnerin Antonia Hemmer ist für einen Dreh alleine nach Berlin gereist. Lesen Sie hier, welche nervige Angewohnheit sie dort beichtet:

Antonia Hemmer und Patrick Romer haben sich im Jahr 2020 über das Kult-Fernseh-Format „Bauer sucht Frau“ kennen und lieben gelernt. Im Sommer 2022 will das Paar es beim „Sommerhaus der Stars“ wissen und kann sich trotz einigen Auf und Abs den Titel „Paar des Jahres 2022“ holen. Aktuell ist die 22-Jährige in Berlin unterwegs und berichtet dort ihren Followern von einer schlechten Angewohnheit.

Bei ihrer letzten Reise nach Berlin ist die 22-Jährige alleine unterwegs. Gerade deshalb wendet sie sich Instagram zu und enthüllt in ihrer Story, dass sie immer etwas vergisst. (rah)