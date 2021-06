„Solos“ auf Amazon Prime Video: Wird es eine weitere Staffel geben?

Fortsetzung geplant?

„Solos" handelt von menschlichen Verbindungen und von Einsamkeit in einer dystopischen Welt.

„Solos“ ist eine Anthologie-Serie von Amazon Prime mit einer oscarreifen Besetzung. Verlängert der Streamingdienst die Serie um eine zweite Staffel?

Seit mehr als einem Jahr bestimmt das Corona-Virus das Leben der gesamten Menschheit, den Alltag und vor allem zwischenmenschliche Beziehungen. David Weil nimmt sich die Pandemie zum Anlass, um eine Monolog-getriebene Serie zu schaffen, die von menschlichen Verbindungen und von Einsamkeit handelt. „Solos“ überzeugt mit großen Stars wie den Oscar-Gewinnern* Morgan Freeman, Anne Hathaway und Helen Mirren. Sie treten jeweils in rund 30-minütigen Episoden auf, die nur wenig miteinander zu tun haben. Die neue Science-Fiction-Anthologie erinnert an „Black Mirror“, jedoch mit einem optimistischeren Blick auf die Zukunft.

Gibt es eine Fortsetzung von „Solos“?

Bisher ist noch nicht bekannt, ob es eine zweite Staffel von „Solos“ geben wird. Serienschöpfer David Weil wäre aber durchaus bereit, eine Fortsetzung zu drehen. Und das, obwohl die starbesetzte Sci-Fi-Serie von Amazon eigentlich als Miniserie angelegt war. Im Prinzip spricht das zunächst gegen eine zweite Staffel. „Solos“ wäre allerdings nicht die erste Miniserie, die in die Verlängerung geht. HBOs „Big Little Lies“ beispielsweise begeisterte das Publikum so sehr, dass es eine Fortsetzung in Form einer zweiten Staffel gab.

Forbes Entertainment gegenüber erklärte Weil: „Es gibt so viele andere Ideen, die ich für eine 2. Staffel von ‚Solos‘ habe.“ Und auch über den Inhalt der möglichen weiteren Episoden äußerte er sich bereits: „Ich denke, sie werden sich alle um die Nuancen und die Intimität und Unmittelbarkeit der Menschheit drehen“. Der Serienschöpfer wolle aber auch „großartige Sci-Fi-Ideen“ erkunden.

Im Video: Morgan Freeman, Helen Mirren und Co: Diese Amazon-Serie vereint Oscar-Gewinner

Die sieben bisherigen Folgen handelten jeweils meist nur von einer einzigen Person. Wird dieses Konzept fortgeführt, hätte eine zweite Staffel von „Solos“ also das Potenzial, einige neue Gesichter einzuführen. Sollte sich Amazon zu einer Fortsetzung entscheiden, könnten die neuen Folgen im Frühjahr 2022 erscheinen – die erste Staffel wurde im Mai 2021 veröffentlicht. (cw) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

