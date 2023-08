„Hartz und herzlich“-Jasmin leidet unter schlimmen Schmerzen – „Nicht mehr normal“

19-Jährige muss in Klinik

Erst kürzlich ließ sich Jasmin von „Hartz und herzlich“ in der Notaufnahme behandeln – jetzt verkündet die Rostockerin, dass sie erneut in der Klinik liege.

Jasmin von „Hartz und herzlich“ erwischt es zurzeit richtig. Die Sozialdoku-Teilnehmerin hatte in den vergangenen Wochen große Sorge bei ihren Fans ausgelöst: Via Instagram-Storys teilt sie ihren Followern mit, dass ein Verdacht auf Thrombose im Bein bestehe. Glücklicherweise bestätigte sich dieser Verdacht nicht, doch gesund ist sie deshalb trotzdem nicht!

„Hartz und herzlich“ auf RTLZWEI: TV-Liebling Jasmin erleidet schlimme Schmerzen

Wie MANNHEIM24 berichtet, sorgt Jasmin von „Hartz und herzlich“ jetzt für den nächsten Schockmoment, denn sie musste erneut eine Klinik aufsuchen! In ihrer Instagram-Story gibt die junge Mutter ihren Fans ein Update zu ihrem Gesundheitszustand: Sie leidet an starken Schmerzen und Übelkeit.

„Habe gerade eine Thrombosespritze bekommen, langsam ist mein Gesundheitszustand nicht mehr normal. Ich kann nicht mal selbständig aufs Klo ohne starke Schmerzen“, schildert sie. Die Schmerzen würden nicht nachlassen und auch die Übelkeit begleite sie weiterhin. Auch das Gehen bereite ihr Schwierigkeiten: „Laufen kann ich aktuell immer noch nicht besser“, verrät sie.

„Was als Diagnose rauskam“: Jasmin von „Hartz und herzlich“ muss erneut ins Krankenhaus

Ob die Ärzte in der Klinik bereits eine Diagnose haben und wissen, was der jungen Mutter fehlt, ist bislang nicht bekannt. Als ein Fan Jasmin in den Instagram-Kommentaren nach dem Befund der Ärzte fragt, antwortet die junge Mutter entschlossen. „Ich bin nicht verpflichtet preiszugeben, was als Diagnose rauskam“, erklärt die „Hartz und herzlich“-Darstellerin.

Außerdem nimmt sie den Hatern direkt den Wind aus den Segeln, die behaupten, sie würde ihre gesundheitlichen Probleme nur im Netz teilen, damit sie Zuspruch bekäme. „Was hat das damit zu tun, ob ich Aufmerksamkeit brauche. Tut mir leid, dass ich denke, dass meine Follower bescheid wissen möchten, falls was ist“, kontert sie.

„Hartz und herzlich“ in Rostock: Jasmins Mann kümmert sich um gemeinsamen Sohn

Auch Jasmins Mann meldet sich mit einer emotionalen Message bei den Followern! Er ist ein richtiger Familienmensch – auf Social Media gewährt der Rostocker den „Hartz und herzlich“-Fans immer wieder private Einblicke in ihr Familienleben. Auf seinem Instagram-Kanal meldet sich die 50-Jährige mit rührenden Zeilen bei ihren Followern: „Mit unserem Kind allein Zuhause [...] Er vermisst seine Mutter schrecklich und ich vermisse meine Frau“.

Wie lang sich Jasmin noch in klinischer Behandlung befindet, ist bislang unklar. Fest steht jedenfalls, dass die RTLZWEI-Bekanntheit voll und ganz auf die Unterstützung ihrer Familie bauen kann. Übrigens: Die „Hartz und herzlich“-Protagonistin hat große Zukunftswünsche. (sik)

