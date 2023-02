„Kann nicht mehr“: „Hartz und herzlich“-Nachwuchs nimmt Schulden für Traum auf

Von: Sina Koch

Teilen

„Hartz und herzlich“: Dominik möchte sein ehemaliges Kinderzimmer in ein Tonstudio verwandeln. Für seinen Traum, als Rapper durchzustarten, nimmt er Schulden auf:

In den Benz-Baracken von Mannheim wird nachbarschaftlicher Zusammenhalt und Herzlichkeit großgeschrieben! Das sozialschwache Viertel ist genauso vielseitig, wie seine Bewohner. Doch das Leben im Stadtteil Waldhof hat auch seine Schattenseiten. In der Sozialdoku „Hartz und herzlich“ zeigen die Benz-Barackler unverblümt ihren Alltag mit Hartz IV, Schulden und gesundheitlichen Problemen. Schon längst haben die Zuschauer Bewohner wie Elvis, Katrin und Zwillingsmama Janine in ihr Herz geschlossen.

„Hartz und herzlich“ auf RTLZWEI: Dominik möchte sich mit dem Rap ein zweites Standbein aufbauen

Bei vielen Baracklern ist die Geldnot groß, wie MANNHEIM24 berichtet. Vielen fällt es deshalb schwer ihre Träume zu verwirklichen. Auch Christines Sohn Dominik hat große Pläne für seine Zukunft. Er möchte als Rapper groß rauskommen! Dafür plant der „Hartz und herzlich“-Nachwuchs ein Tonstudio in seinem alten Kinderzimmer einzurichten. In der aktuellen Episode von „Hartz und herzlich“ enthüllt er, wie viel Geld er bereits für das Equipment ausgegeben hat.

32 Isolierplatten, ein Keyboard sowie Bilder befinden sich in seinem Kofferraum und sollen in das neue Tonstudio eingeräumt werden: „Es ist zum Großteil selbstfinanziert. Ich habe viel Geld sparen müssen. Ich habe aber auch viel [Mist] gebaut – und habe gesagt: Ich brauche die Dinge“, erklärt Dominik in der Sozialdoku.

„Hartz und herzlich“-Liebling Janine eröffnet eigenen Salon – mit Elvis als Gast Fotostrecke ansehen

„Hartz und herzlich“ in den Benz-Baracken: TV-Bekanntheit Dominik gibt rund 1.700 Euro für Technik aus

So ein Tonstudio kommt natürlich nicht ohne die entsprechenden technischen Geräte aus. Deshalb hat sich Dominik frühzeitig um die Technik gekümmert: „Ich habe einen Rechner, Technik und Multi-Kram, alles gekauft“. Insgesamt habe der Nachwuchs-Barackler derweil zwischen 1.600 und 1.700 Euro ausgegeben. Damit lebt der Azubi deutlich über seinen Verhältnissen!

„Die Schulden-Fallen machen sich bemerkbar. Man merkt da wirklich nach dem ersten Monat: Mist! Die steigen in die Höhe bis zum Gehtnichtmehr. Ich habe das Gefühl in meinem Herzen, dass – auch wenn es mir jetzt ein bisschen das Genick bricht – es irgendwie wieder besser wird“, so Dominik in der RTLZWEI-Sendung weiter.

„Hartz und herzlich“-Nachwuchs Dominik macht Schulden für sein Tonstudio – „Grenzen sind erreicht“

Wenn es darum geht, seine Rapper-Karriere voranzutreiben, werden die Kosten für Dominik schnell zur Nebensache: „Ich denke mir: [...] wenn ich mich verschulde, dann ist es halt so. Es gibt für alles eine Lösung“, verrät Christines Sohn im TV. Der Mannheimer ist bereit, für seinen Traum alles auf eine Karte zu setzen. Dass es sich lohnt ,für seinen Traum zu kämpfen, zeigt die beeindruckende Karriere von „Hartz und herzlich“-Star Janine, die inzwischen einen eigenen Salon hat.

Dominik, der seine Ausbildung im Verkauf absolviert, möchte sich mit dem Rap ein zweites Standbein aufbauen. Die Rechnung für sein Equipment muss der Mannheimer in Raten abstottern. In der Sozialdoku beichtet er nun: „Meine finanziellen Grenzen sind schon lang erreicht. Ich kann nicht mehr dafür ausgeben, das geht einfach nicht.“ (sik)