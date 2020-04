Überraschung von Sky: Die erste Folge der 2. Staffel "Das Boot" gibt es umsonst

Sky hat sich etwas besonders überlegt: Trotz Coronavirus findet die Premiere der 2. Staffel "Das Boot" statt - und zwar digital für alle Menschen in Deutschland.

Am 24. April startet die 2. Staffel der deutschen Serie "Das Boot" auf Sky .

auf . Zuvor sollte die erste Folge bei einer Live-Premiere gezeigt werden.

Diese findet statt - allerdings nicht als private Veranstaltung, sondern digital für alle Menschen in ganz Deutschland.

Aufgrund des Coronavirus* müssen größere Veranstaltungen derzeit abgesagt oder verschoben werden. Das gilt auch für Premieren von Filmen und Serien, die normalerweise nicht ohne eine Vielzahl an Gästen ablaufen.

Sky beispielsweise musste deshalb jegliche Pläne verwerfen, die 2. Staffel der deutschen Serie "Das Boot" live vor einem großen Publikum zu präsentieren. Das Medienunternehmen hat nun aber eine Alternative gefunden, von der alle Menschen in ganz Deutschland profitieren.

Premiere der 2. Staffel von "Das Boot" für ganz Deutschland kostenlos

Sky hat die Premiere der 2. Staffel von "Das Boot" keineswegs abgesagt. Stattdessen findet sie am 21. April digital statt, nämlich als exklusives Live-Streaming-Event. Startschuss ist um 20 Uhr mit einem Gespräch zwischen den Schauspielern Vicky Krieps, Tom Wlaschiha, Rick Okon, Clemens Schick und Franz Dinda. Moderiert wird der Talk von Gregor Teicher.

Um 20:30 Uhr startet dann die erste Folge der 2. Staffel. Diese ist übrigens nicht nur für Sky-Kunden verfügbar. Interessenten, die den Dienst nicht nutzen, können ebenfalls unter sky.de/dasboot reinklicken und sich die Episode live ansehen. Dieses Angebot gilt allerdings nur für die aller erste Folge. Wer weiterschauen möchte, muss ein Sky-Abo abschließen.

Übrigens: Sky bietet aufgrund der Coronavirus-Pandemie weitere Sonderangebote für Kunden* an. Dazu zählt ein kostenloser Zugriff auf die Cinema- und Entertainment-Pakete.

An diesem Tag erscheinen die restlichen Folgen der 2. Staffel von "Das Boot"

Die 2. Staffel von "Das Boot" umfasst insgesamt acht Episoden. Die Ausstrahlung erfolgt in Doppelfolgen am 24. April ab 20:15 Uhr auf Sky One HD. Wer sich die Serie an diesem Tag nicht ansehen kann, hat allerdings Glück: Auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q können Sie ab dem 24. April alle Folgen jederzeit abrufen.

