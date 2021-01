Kultfilm „Sister Act“ bekommt eine Fortsetzung – auf diesem Streamingdienst soll sie zu sehen sein

Jetzt ist es offiziell: „Sister Act“ Teil 3 kommt. Halleluja! In der Komödie über singende Nonnen wird in der Hauptrolle erneut Whoopi Goldberg zu sehen sein.

Wahre Fans hatten die Hoffnung nie aufgegeben. Immerhin: 30 Jahre sind eine lange Zeit. So lange ist es fast her, dass der erste Teil der „Sister-Act“-Reihe mit Whoopi Goldberg* veröffentlicht wurde. 1992 erschien „Sister Act – Eine himmlische Karriere“, gefolgt von „Sister Act 2 – In göttlicher Mission“ im darauffolgenden Jahr.

„Sister Act 3“ wird produziert: Whoopi Goldberg erneut in der Hauptrolle

Disney hat im Dezember im Rahmen des Disney Investor Day 2020 angekündigt, dass ein dritter Film von „Sister Act“ in der Entwicklung sei. Whoopi Goldberg wird wieder in ihrer Hauptrolle zu sehen sein – fast drei Jahrzehnte, nachdem der Originalfilm vom weltweiten Publikum gefeiert wurde. Für den einen oder anderen kommt dies überraschend, da Hoffnungen auf einen dritten Teil stets durch die Hauptdarstellerin zerschlagen wurden. Goldberg ließ nämlich regelmäßig verlauten, dass sie für einen weiteren Film nicht zur Verfügung stehe. Mittlerweile ist die Oscar-Preisträgerin 65 Jahre alt und hat 2006 auch an der Bühnenadaption, dem Musical „Sister Act“, mitgewirkt.

Bereits im Oktober letzten Jahres deutete Goldberg gegenüber dem Moderator James Corden einen dritten Film des Franchise an: „Lange Zeit sagten sie immer wieder, niemand wolle es sehen, und vor kurzem stellte sich heraus, dass dies möglicherweise nicht der Fall ist“, so die Schauspielerin. „Die Leute wollen es vielleicht sehen. Also arbeiten wir fleißig daran, herauszufinden, wie wir die Bande zusammenbringen können.“

„Sister Act 3“ mit Whoopi Goldberg: Bei diesem Streamingdienst können Sie den Film sehen

Whoopi Goldberg wird als Deloris Van Cartier zurückkehren, eine Sängerin, die gezwungen war, am Zeugenschutzprogramm teilzunehmen und als Nonne in einem Kloster unterzutauchen, wo sie das fromme Leben der katholischen Ordensschwestern auf den Kopf stellte. Die „Sister-Act“-Fortsetzung von 1993 erhielt eher lauwarme Kritiken und zog nur ein kleineres Publikum an, aber beide Filme haben sich seit ihrer Veröffentlichung in den 90ern eine Kult-Anhängerschaft bewahrt.

Sister Act 3 is in development! 🎤 @WhoopiGoldberg returns to star and produce, with @TylerPerry as producer as well. Sister Act 3 will premiere on @DisneyPlus. — Disney (@Disney) December 11, 2020

„Sister Act 3“ wird auf dem hauseigenen Streamingdienst Disney+ Premiere feiern. Der einflussreiche Produzent Tyler Perry wurde laut Disney verpflichtet, das Projekt zu leiten. Whoopi Goldberg wird nicht nur als Darstellerin, sondern auch als Produzentin am Film mitwirken. Allerdings wurde noch kein Veröffentlichungsdatum angegeben. (mad) *tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

