 Weihnachtsfilme 2019: „Sissi“ - Alle Sendetermine im TV und Stream

Wann läuft „Sissi“ an Weihnachten 2019 im TV? Hier finden Sie alle Sendetermine im TV (ARD, ORF, Sky) und im Stream.

Die „Sissi“-Trilogie mit Romy Schneider und Karl-Heinz Boehm aus den fünfziger Jahren ist ein Muss in der Weihnachtszeit.

aus den fünfziger Jahren ist ein Muss in der Weihnachtszeit. Auch 2019 ist „Sissi“ an Weihnachten im TV zu sehen.

Hier finden Sie alle Sendetermine bei ARD, ORF und Sky.

München - Trotz großer Konkurrenten wie „Der kleine Lord“ und „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ ist „Sissi“ nach wie vor die Nummer Eins unter den begehrtesten Filmklassikern an Weihnachten. Denn was gibt es Besseres, als sich mit einer dampfenden Tasse Glühwein und einer Familienpackung Spekulatius auf dem Sofa einzukuscheln und Romy Schneider alias Sissi beim Schmachten zuzusehen? Richtig: Nichts. Denn nur die „Sissi“-Trilogie versetzt ihre Zuschauer in diesen herrlich gefühlsduselig-kitschigen und natürlich besinnlichen Zustand, der an Weihnachten einfach ein Muss ist.

„Sissi“ an Weihnachten 2019 im TV: Sendetermine in der ARD im TV und im Stream

Hier ist das öffentlich-rechtliche Fernsehen besonders schnell und zeigt bereits an Heiligabend den ersten Teil der „Sissi“-Trilogie. (Das Presseteam von Das Erste betont, dass es sich um das „vorläufige Programm“ handele, Änderungen sind also nicht ausgeschlossen.)

Das sind die vorläufigen Sendetermine für „Sissi“ in der ARD:

„Sissi“ : Mittwoch, 25. Dezember 2019, um 15.00 Uhr im Ersten (Wiederholung am 25. Dezember um 15.55 Uhr)

: Mittwoch, 25. Dezember 2019, um 15.00 Uhr im Ersten (Wiederholung am 25. Dezember um 15.55 Uhr) „Sissi - Die junge Kaiserin“ : Mittwoch, 25. Dezember 2019, um 16.40 Uhr im Ersten

: Mittwoch, 25. Dezember 2019, um 16.40 Uhr im Ersten „Sissi - Schicksalsjahre einer Kaiserin“ : Donnerstag, 26. Dezember 2019, um 15.55 Uhr im Ersten

: Donnerstag, 26. Dezember 2019, um 15.55 Uhr im Ersten Das TV-Angebot im „Ersten“ können Sie im 24-Stunden-Live-Stream verfolgen.

Apps: Das Erste bei iTunes (für iOS-Geräte), Das Erste im Google Play Store (für Android-Geräte).

„Sissi“ an Weihnachten 2019 im TV: Wird Sky wieder den Filmklassiker zeigen?

Bei Sky, genauer gesagt der Spartensender „Sky Cinema Nostalgie“, strahlt die „Sissi“-Filme aus. Das sind die Sendetermine:

Dienstag, 24. Dezember 2019: „Sissi“, um 20.15 Uhr auf „Sky Cinema Nostalgie“

Mittwoch, 25. Dezember 2019: „Sissi“, um 18.25 Uhr auf „Sky Cinema Nostalgie“

Mittwoch, 25. Dezember 2019: „Sissi - Die junge Kaiserin“, um 20.15 Uhr auf „Sky Cinema Nostalgie“

Donnerstag, 26. Dezember 2019: „Sissi“, um 16.35 Uhr auf „Sky Cinema Nostalgie“

Donnerstag, 26. Dezember 2019: „Sissi - Die junge Kaiserin“, um 18.25 Uhr auf „Sky Cinema Nostalgie“

Donnerstag, 26. Dezember 2019: „Sissi - Schicksalsjahre einer Kaiserin“, um 20.15 Uhr auf „Sky Cinema Nostalgie“

Kunden des Pay-TV-Senders Sky können die „Sissi“-Filme über den Streamingdienst Sky Go verfolgen.

Neben der Desktop-Anwendung gibt es dazu passend noch Sky Go als App.

Apps: SkyGo im App Store (für iOS), SkyGo im Google Play Store (für Android).

„Sissi“ an Weihnachten 2019 im TV: Sendetermine im ORF

In Österreich strahlt der Sender ORF 2 an Weihnachten 2019 die ersten beiden Filme der „Sissi“-Trilogie aus - schon ziemlich früh in der Weihnachtszeit. Das sind die Sendetermine:

Samstag, 7. Dezember 2019: „Sissi“, um 13.15 Uhr in ORF 2

Samstag, 14. Dezember 2019: „Sissi - Die junge Kaiserin“, um 13.15 Uhr in ORF 2

„Sissi“-Filme an Weihnachten ein Muss

Man möchte es nicht glauben: Sogar der ehemalige FC-Bayern-Präsident Uli Hoeneß wird bei „Sissi“ ganz emotional. Das verriet seine Ehefrau Susi in der 2010 ausgestrahlten ARD-Doku „Attacke mit Herz“: „Er wird schon sentimental, bei ‚Sissi‘ oder Hans Moser zum Beispiel. Das ist was ganz tolles!“ Und Sissi kennen wir auswendig, von hinten bis vorne!“ Tochter Sabine ergänzte: „Sissi kennen wir auswendig.“ Darauf Susi Hoeneß: „Sissi kennen wir von hinten bis vorne.“ Nicht nur im Hause Hoeneß, sondern in vielen deutschen Haushalten gehört „Sissi“ zum Weihnachts-Feeling dazu wie Plätzchen und der geschmückte Christbaum.

Dementsprechend laut war auch der Aufschrei als der Historien-Klassiker 2014 und 2015 nicht im Weihnachts-Programm zu sehen war. 2016 war dann schon wieder alles gut, denn „Sissi“ wurde wieder in der ARD gezeigt. Auch hier müssen „Sissi“-Fans nicht ohne ihre Lieblings-Trilogie auskommen - die Filme laufen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen:

In Deutschland zeigt „Das Erste“ die „Sissi“-Filme an Weihnachten 2019 im Free-TV.

In Österreich zeigt ORF 2 die „Sissi“-Filme an Weihnachten 2019 im Free-TV.

„Sky Cinema Nostalgie“ zeigt die Sissi-Filme an Weihnachten 2019 im Pay-TV und im Stream.

Dann können wir dann wieder miterleben, wie sich die junge Prinzessin Elisabeth (Romy Schneider) im ersten Teil von „Sissi“ in Kaiser Franz Joseph (Karlheinz Böhm) verliebt und in Wien - gegen den Willen der bösen Kaiserinmutter, Erzherzogin Sophie (Vilma Degischer) ihre Traumhochzeit feiert. Dann der zweite Teil: „Sissi – Die junge Kaiserin“. Wie das junge Kaiserpaar in schwierigen politischen Verhältnissen seine Liebe aufrechterhält. Und wie die böse, böse Sophie Sissi dann deren Tochter Sophie entzieht, worauf diese dann ins heimische Possenhofen flieht, wohin Franz ihr schließlich nachreist. Der Höhepunkt ist dann die Krönung von Franz und Sissi zum König und zur Königin von Ungarn.

Und dann der dritte Teil „Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin“. Wie Sissi erst eine lebensbedrohliche Krankheit übersteht (die böse Schwiegermutter überlegt bereits, welche Dame sie im Fall ihres Ablebens als Ehefrau des Kaisers ersetzen könnte). Und wie das Kaiserpaar später die Herzen des italienischen Volkes gewinnt. Hach!

„Sissi“-Filme: Was kaum einer über die echte Kaiserin weiß

