Sisi-Serie auf Netflix: Drehstart 2021 – mit diesen Hauptdarstellern

Sisi-Fans dürfen sich freuen: Netflix verfilmt das Leben der österreichischen Kaiserin – mit der Jungschauspielerin Devrim Lingnau in der Hauptrolle, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa, Stand: 21. Dezember) berichtete. Das habe der Streamingdienst am Montag mitgeteilt. Die sechsteilige Streamingserie über Elisabeth von Österreich-Ungarn hat dem dpa-Bericht zufolge den Arbeitstitel „The Empress“.

Die 1998 geborene Devrim Lingnau dürften Zuschauer aus dem Kinodrama „Auerhaus“ (2019) und Gastauftritten in Krimireihen wie „Unter Verdacht“ oder „Der Kriminalist“ kennen. Die zweite Hauptrolle als Kaiser Franz Joseph I. übernimmt dem dpa-Bericht zufolge Philip Froissant (26). Er soll demnächst im Netflix-Thriller „Schwarze Insel“ zu sehen sein.

Drehstart 2021: Sisi-Serie auf Netflix – Sisis Ankunft am Wiener Hof

Netflix laut dpa über die Sisi-Story: „Es ist die große Liebesgeschichte zwischen Elisabeth und Franz, die im Mittelpunkt der Erzählung steht. Elisabeth wird erzählt als junge Frau, die ihrer Zeit voraus war und gegen die starren Regeln des 19. Jahrhunderts und des Hofes rebellierte.“ Die Dreharbeiten der Produktionsfirma Sommerhaus sollen, wie dpa außerdem berichtete, den Angaben zufolge im Frühjahr 2021 beginnen. Bei Netflix an den Start gehe der Sechsteiler voraussichtlich im Frühjahr 2022. Showrunner, also federführende Autorin und Planerin, sei Katharina Eyssen („Zeit der Geheimnisse“).

Regie führen dem Bericht zufolge Katrin Gebbe und Florian Cossen. Sie würden sich auf die ersten Monate nach Sisis Ankunft am Wiener Hof konzentrieren. Entsprechende Pläne von Netflix waren im April 2020 bekanntgeworden. Damals waren die Besetzung und weitere Details allerdings noch nicht bekannt.

Schon viele Sisi-Verfilmungen – Spielfilm-Trilogie mit Romy Schneider am bekanntesten

Das Leben von Elisabeth von Österreich-Ungarn (1837-1898) wurde schon mehrfach verfilmt. Am bekanntesten ist die Spielfilm-Trilogie mit Romy Schneider und Karlheinz Böhm aus den 1950ern. Natürlich gibt es davon unzählige Erinnerungen. Danielle Willert zum Beispiel hat rund 150 farbenfrohe Fotografien und Plakate ausgewählt, die die unvergessene Romy Schneider in einer ihrer ersten und schönsten Filmrollen zeigen – gesammelt in einem Bildband (werblicher Link).

