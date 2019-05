„Sing meinen Song“ 2019: Diese Stars sind dabei - Wincent Weiss beichtet Stage-Diving-Panne

In der ersten Folge der Vox-Musiksendung „Sing meinen Song“ erzählt Sänger Wincent Weiss von einem ziemlich peinlichen Konzert-Moment: Bei seinem ersten Stage Diving ging einiges schief.

Köln - „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ kehrt am Dienstag zur Freude der Musik-Fans zurück auf die TV-Bildschirme. Gleich zu Beginn der 6. Staffel startet Vox mit einem der aktuell größten Shooting-Stars Deutschlands: Die „Sing meinen Song“-Stars interpretieren die größten Hits von Sänger und Mädchen-Schwarm Wincent Weiss in der ersten Folge am 7. Mai.

Wincent Weiss über „Sing meinen Song“: „Einfach nur geil!“

Der 26-Jährige, der seinen ersten größeren TV-Auftritt als Kandidat in der zehnten DSDS-Staffel hatte, freut sich darüber riesig: „2016 war der Startschuss und jetzt bin ich in Südafrika und darf bei einer der größten deutschen Musiksendungen mitmachen – einfach nur geil.“ Der Sänger und Songwriter ist überwältigt von dieser Ehre: „Dass solche Musikgrößen meine Songs singen, ist absurd und fernab der Realität.“

„Sing meinen Song“ 2019: Diese Musiker sind dabei

Bei „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ interpretieren berühmte deutsche und teils internationale Musiker die Songs der jeweils anderen Musiker. Dabei steht immer einer der Künstler im Mittelpunkt, dessen Songs gesungen werden. In diesem Jahr sind neben Wincent Weiss auch Michael Patrick Kelly sowie die weiteren Gäste Milow, Johannes Oerding, Jennifer Haben, Alvaro Soler und Jeanette Biedermann in Südafrika dabei. Michael Patrick Kelly ist seit diesem Jahr der neue Tauschkonzert-Gastgeber. Zuvor war er beim Konkurrenzsender ProSieben als Juror von „The Voice of Germany“ zu sehen.

„Sing meinen Song“: Wincent Weiss beichtet Stage-Diving-Panne

Auch ein ziemlich unangenehmer Moment aus der Karriere von Wincent Weiss kommt bei „Sing meinen Song“ zur Sprache. In der Folge, die am Dienstag, den 7. Mai zu sehen sein wird, beichtet Wincent Weiss den wohl peinlichsten Konzert-Moment seiner Karriere.

Wie bereits vorab in einem RTL-Video zu sehen ist, fragt Musiker Álvaro Soler den 26-Jährigen, ob er schon mal Stage Diving gemacht habe. „Ja, ich dachte mir bei einem Festival mal: ‚Komm, das machst du jetzt auch, ein bisschen Stage Diving, das wird richtig gut!‘“, erzählt Wincent Weiss vor versammelter Runde. Doch von wegen! Der Sänger kletterte auf die Rehling und schmiss sich auf die Konzertbesucher in der ersten Reihe. „Aber die Leute wussten nicht, was sie machen sollen. Dann rief ich: ‚Ich muss nach hinten!‘“, erzählt der Musiker zu Belustigung der anderen Musiker.

Doch anstatt Wincent Weiss, wie beim Stage Diving üblich, weiter nach hinten an die anderen Konzertbesucher durchgereicht zu werden, gingen die Leute, die Weiss festhielten, nach hinten und transportierten so den Sänger durch die Menge. „Bis ich dann von den Leuten hinten fallen gelassen wurde. Und dann lag ich da hinten auf dem Boden und dachte mir: ‚Vielleicht sind meine Konzerte noch nicht stage-dive-bereit‘", berichtet Weiss schmunzelnd.

sp