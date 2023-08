„Sieht auch noch gut aus“: Dagmar Berghoff schwärmt in „NDR Talk Show“ von „Tagesschau“-Moderator

„Tagesschau“-Sprecher Thorsten Schröder war am Freitag in der „NDR Talk Show“. Seit über 20 Jahren moderiert er die ARD-Nachrichten. Kult-Moderatorin Dagmar Berghoff verschaffte ihm den Job.

Hamburg - Moderator Thorsten Schröder (55) kennen die meisten Menschen von den ARD-Nachrichten. Pünktlich zum 20-Uhr-Gong präsentiert der gebürtige Schleswig-Holsteiner im Wechsel mit anderen Moderatoren die „Tagesschau“ und das bereits seit sage und schreibe 24 Jahren. Seit 2007 wird er auch für die Hauptausgabe eingesetzt. Doch was kaum einer weiß: Die erste „Tagesschau“-Sprecherin Dagmar Berghoff (80) holte ihn ins Nachrichten-Team und sendete ihm am Freitag (25. August) schmeichelnde Grüße in der „NDR Talk Show“, wo Schröder zu Gast war.

Thorsten Schröder bekam „Tagesschau“-Job durch Dagmar Bergoff

In der „NDR Talk Show“, bei der es im Juni 2023 zu bizarren Zwischengeräuschen während eines Interviews kam, gab Thorsten Schröder dem Moderationsduo Bettina Tietjen (63) und Johannes Wimmer (40) zunächst private Einblicke in sein Leben. So ist der 55-Jährige passionierter Hobby-Triathlet und in seiner Freizeit viel mit Trainieren beschäftigt. Im Anschluss an das Interview spielte Moderator Johannes Wimmer dem sportbegeisterten Talkshow-Gast noch eine Anrufbeantworter-Nachricht vor, die Schröder im Jahr 1999 erhielt.

Zu hören: die damalige „Tagesschau“-Sprecherin Dagmar Berghoff, die Thorsten Schröder die Zusage für den Moderationsjob im Ersten mitteilte: „Hallo, lieber Herr Schröder, hier ist Dagmar Berghoff wieder zurück. Ich wollte Ihnen dann doch ganz gerne den Standpunkt sagen, wie es sich jetzt so ergibt und Doktor Wabnitz und ich sind total von Ihnen überzeugt und ich denke, das wird es dann auch werden!“

„Miss Tagesschau“ Dagmar Berghoff bis heute hin und weg von Thorsten Schröder

Doch damit nicht genug. Nach der Tonbandaufnahme wurde ein aktueller Clip mit Glückwünschen von der 80-Jährigen eingespielt und Berghoff ist nach wie vor voller Begeisterung für den Moderator. So lobt sie Thorsten Schröder in den höchsten Tönen: „Ja, Thorsten, mit dir habe ich einen richtig guten Griff getan. Wir beide sind uns ja bei der NDR 90,3 über den Weg gelaufen.“

Dagmar Berghoff schwärmte in einem Einspieler am Freitag (25. August 2023) in der „NDR Talk Show“ über „Tagesschau“-Moderator Thorsten Schröder. 1999 schlug sie ihn als Sprecher vor und ist bis heute begeistert von ihrer Entscheidung. © Screenshots: NDR Talk Show/ Folge vom 25. August 2023

Weiter erzählt sie: „Ich habe gesendet und du hast Nachrichten gesprochen und ich dachte: ‘Gute Stimme!‘ Und dann habe ich dich gesehen und dachte: ‘Und dann sieht der auch noch gut aus! Also den lade ich mal zum Vorsprechen ein und das war es dann ja auch schon. Seit über 20 Jahren präsentierst du nun in einer sehr eleganten und sehr seriösen Art die Nachrichten und so soll es noch ganz lange blieben!“

Der Moderator schlug die Arme über seinen Kopf zusammen, war sichtlich gerührt und bedankte sich für die lieben Worte von Dagmar Berghoff.