„Schlag den Star“-Publikum lacht über Pietro Lombardi: DSDS-Star blamiert sich beim Promi-Raten

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Pietro Lombardi leistet sich bei „Schlag den Star“ einen peinlichen Patzer. Denn beim großen Promi-Raten zeigt sich die ein oder andere Wissenslücke des DSDS-Stars.

Köln – „Schlag den Star“ ging am Samstagabend in die nächste Runde. Diesmal traten Pietro Lombardi (31) und Chris Tall (32) gegeneinander an. Der DSDS-Star und der Comedian lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, beim Promi-Raten taten sich allerdings beide schwer. Pietro Lombardi leistete sich dabei einen besonders peinlichen Patzer – da musste auch das Publikum lachen.

„Schlag den Star“-Publikum lacht über Pietro Lombardi: DSDS-Star blamiert sich beim Promi-Raten

Die ersten beiden Spiele konnte Chris Tall für sich entscheiden, deswegen war Pietro Lombardi beim dritten Wettkampf besonders motiviert. Bei „Wer ist das?“ müssen der DSDS-Star und der Comedian ihre prominenten Kollegen, die auf dem Bildschirm eingeblendet werden, so schnell wie möglich erraten. Als wüsste Elton (52), was gleich kommt, meint der Moderator vor dem Spiel: „Hier kann man sich gerne mal ein bisschen blamieren“.

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Fotostrecke ansehen

FC-Bayern-Neuzugang Harry Kane errät Pietro Lombardi ohne Probleme, bei Sahra Wagenknecht tut er sich da schon schwerer. „Wie heißt die nochmal?“, fragt er ratlos. Bei Tim Cook sind beide überfragt. „Der sieht aus wie mein Opa“, scherzt Chris Tall. Als Star-Designer Philipp Plein auf dem Bildschirm erscheint, ist sich Pietro Lombardi siegessicher. Er drückt auf den Buzzer und ruft selbstbewusst: „Das ist Wolfgang Joop!“.

Joop oder Plein? Pietro Lombardi verwechselt Star-Designer bei „Schlag den Star“ © ProSieben/Schlag den Star

Die Zuschauer im Studio lachen laut los, denn der Mann auf dem Bildschirm ist natürlich nicht Wolfgang Joop. „Das ist Philipp Plein!“, löst Elton auf. „Ah nein! Wie komm‘ ich auf Wolfgang Joop? Philipp Plein, natürlich!“, ärgert sich Pietro über sich selbst. Der Punkt geht an Chris Tall. Doch auch der Comedian tritt im Laufe des Spiels noch in ein Fettnäpfchen.

Nächstes „Schlag den Star“-Duell am 30. September „Ost gegen West“: So kündigte „Schlag den Star“-Moderator Elton den nächsten Wettstreit an. Am 30. September wird es lustig, denn dann treten Michael Mittermeier (57) und Olaf Schubert (55) im Komiker-Duell gegeneinander an.

Pietro Lombardi gewinnt „Wer ist das?“ – Chris Tall insgesamt aber stärker

Als der letzte Promi auf dem Bildschirm auftaucht, steht es 5:5. Doch Pietro Lombardi kann Fußball-Profi Karim Benzema ohne Probleme erkennen und gewinnt nach der Designer-Panne doch noch das Promi-Raten. Doch für den Gesamtsieg reicht es trotzdem nicht. Am Ende von „Schlag den Star“ kann Chris Tall mehr Punkte sammeln und gewinnt das Preisgeld von 100.000 Euro.

Pietro Lombardi leistet sich bei „Schlag den Star“ einen peinlichen Patzer. Denn beim großen Promi-Raten zeigt sich die ein oder andere Wissenslücke des DSDS-Stars. (Fotomontage) © ProSieben/Schlag den Star

Apropos: Pietro Lombardi lieferte sich vor Kurzem einen öffentlichen Streit mit Julian Engels. Eine Aussage über Pietros Sohn Alessio wurde falsch verstanden. Das konnte er nicht auf sich sitzen lassen. Verwendete Quellen: ProSieben/Schlag den Star