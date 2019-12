TV-Eklat bei Shopping Queen (Vox): Kandidatin zieht komplett blank - Juror geschockt

Jedes Jahr krönt Designer Guido Maria Kretschmer eine „Shopping Queen des Jahres“. Das gewagte Outfit einer Kandidatin hat der prominenten Jury gar nicht gefallen.

München - Es war wieder so weit. Am Sonntagabend (22.12.) verlieh Star-Designer Guido Maria Kretschmer die goldene Krone an die „Shopping Queen des Jahres“. Vier Kandidatinnen kämpften um den Titel, jede Dame wurde von einem Promi begleitet und unterstützt. Christine aus Düsseldorf shoppte zusammen mit Angelina Kirsch, Sophie aus Wien bekam Unterstützung von Riccardo Simonetti, Lily Becker nahm Andrea aus Dortmund an die Hand, und Christina aus Salzburg wurde von Sylvie Meis begleitet. Das Outfit einer Kandidatin spaltete die Meinungen der Jury-Mitglieder.

Sophie aus Wien überraschte bei „Shopping Queen des Jahres“ mit einem freizügigem Outfit

Ein neongelber Pullover, eine hautenge Lederhose und Mega-High-Heels, so präsentierte sich Sophie Gotzmann (37) auf dem Laufsteg vor Star-Designer Guido Maria Kretschmer. Doch das war nicht alles. Dazu kombinierte sie ein, während der Show gestochenes, Nasenpiercing, eine verführerische Sonnenbrille und eine Clutch in Leo-Optik. Das Highlight ihres Outfits: der nicht vorhandenen BH! Diesen It-Look shoppte die Wienerin zusammen mit Entertainer Riccardo Simonetti (26).

+ Sophies Outfit. © TVNOW

Sylvie Meis und Lily Becker sind von Sophies Outfit nicht überzeugt

Bei „Shopping Queen des Jahres“ bewertet nicht nur Guido Maria Kretschmer das Outfit, sondern auch die Begleitungen der anderen Kandidaten. Und die waren von dem Auftritt der 37-Jährigen wenig überzeugt. Der Grund: Sophies sichtbare Brustwarzen. Um nicht gegen die Regeln des Vox-Formats zu verstoßen, wonach man nur frisch gekaufte Sachen anziehen darf, ließ die Wienerin den BH kurzerhand einfach weg. Unter ihrem engen Pulli hätte ihr eigener Spitzen-BH durchgeschimmert. Ein Tabu bei „Shopping Queen“. Sylvie Meis war sich sicher: „Sophie wird die Letzte, weil das einfach nicht gut war.“ Jury-Kollegin Lily Becker war der gleichen Meinung, auch sie sah die 37-Jährige auf dem letzten Platz. Die Wienerin blieb realistisch: „Nachdem das mit den Nippeln war, geh ich davon aus, dass es durchaus sein könnte, dass ich auf dem letzten Platz lande.“

Guido Maria Kretschmer ist begeistern von Sophies Auftritt - sie zieht blank

Im Gegensatz zu seinen prominenten Jury-Mitgliedern war Guido Maria Kretschmer begeistert von dem Outfit der 37-Jährigen. „Ich mag den Look, weil ich finde, dass du eine Frau bist, die sehr speziell ist“, sagte der Designer im Finale. „Ich finde, die hat das gut gemacht, das funktioniert!“, lobte er Sophie. „Ich finde es auch gar nicht so dramatisch, dass es ein bisschen Nippelgate hat.“ Am Ende belohnte der Designer den Style mit neun Punkten. Trotzdem ergatterte Kandidatin Sophie am Ende nur Platz vier.

Den wahren Eklat hob sie sich für danach auf. Denn Sophies Antwort: Die offene Wienerin schob ihren Pullover hoch, und streckte ihre Brüste in die Kamera. Dazu sagte sie: „Keine Frau sollte sich das hier verbieten lassen.“ Ihr Begleiter Riccardo Simonetti hielt sich nur die Hände vor die Augen.

Vox reagierte. Der TV-Sender strahlte die Szene zwar aus, wollte den Anblick den Zuschauern aber auch lieber vorenthalten und verdeckte die pikantesten Stellen mit Emojis. So ist es zumindest jetzt noch beim hauseigenen Streamingportal TV Now zu sehen:

+ Sophies Antwort auf die Reaktionen der Jury-Mitglieder. © TVNOW

