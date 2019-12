Weihnachtsstimmung bei Shopping Queen! Außen kuschelig, innen heiß

Eine neue Woche hat bei "Shopping Queen" begonnen – und diese wird ziemlich weihnachtlich. Die fünf Kandidatinnen sollen sich für ein Fest in den Bergen schick machen. Guido Maria Kretschmer hat jedoch Sorge, dass eine Teilnehmerin das Motto verfehlt.

Shopping Queen auf Vox in dieser Woche in Saarbrücken

Motto lautet: "Merry Christmas! Finde das perfekte Outfit für Weihnachten in den Bergen!"

Eine Kandidatin sorgt bei Guido Maria Kretschmer für Erstaunen

Saarbrücken ist in dieser Woche Schauplatz des neuesten Mottos für "Shopping Queen". Passend zur aktuellen Jahreszeit wird es für die fünf Kandidatinnen aus dem Saarland weihnachtlich zugehen. "Merry Christmas! Finde das perfekte Outfit für Weihnachten in den Bergen!", lautet das Motto in dieser Woche, das von Guido Maria Kretschmer moderiert wird.

"Shopping Queen" in Saarbrücken: Guido Maria Kretschmer begeistert von Outfit

Nachdem Kandidatin Conny die Dresden-Ausgabe von Shopping Queen für sichentschieden hatte, kämpfen nun fünf neue Frauen gegeneinander um das beste Outfit. Für diese Woche hat Guido Maria Kretschmer den Joker herausgeholt: Nehmen die Teilnehmerinnen diesen in Anspruch, haben sie zwar eine Stunde weniger Shoppingzeit – jedoch 200 Euro mehr zur Verfügung, wie msl24.de* berichtet.

An Tag eins bei "Shopping Queen" war Helena dran, ihr Outfit für ein Weihnachtsfest in den Bergen auszusuchen. Dabei entschied sie sich für einen langen schwarzen Mantel und unten drunter ein enges Kleid für einen schicken Abend im Restaurant. "Also ich finde das sehr, sehr gut gemacht. Genau so geht Weihnachten in den Bergen", so das überschwängliche Lob von Guido Maria Kretschmer. Am Ende kassierte sie von ihren Konkurrentinnen 32 Punkte.

Guido Maria Kretschmer ist Fan von "Shopping-Queen"-Kandidatin Sabrina

Dienstagskandidatin Sabrina hatte für ihr Outfit einen anderen Plan: Sie möchte mit ihren Freunden Weihnachten auf einer verschneiten Berghütte verbringen und am Abend mit einem Glas Crémant am Schwedenfeuer anstoßen. Dazu musste nun das passende Shopping-Queen-Outfit her. Die Saarbrückerin zog den Joker von Guido Maria Kretschmer und hatte somit 700 Euro zur Verfügung.

Beim Aussuchen des Outfits kamen Guido Maria Kretschmer jedoch erste Zweifel, ob Sabrina das Motto treffen wird. "Das ist aber eher auf der Piste", kommentierte der Modedesigner die weiße Daunenjacke, die die Kandidatin von "Shopping Queen" in Betracht zog. Generell ist der gebürtige Münsteraner jedoch ein Fan der Teilnehmerin. "Solche Mädchen beeindrucken mich immer. Sie hat einen lockeren Style, weiß was sie will und macht alles richtig."

*msl24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.