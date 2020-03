Sängerin Melanie Engels aus Waltrop will neue "Shopping Queen" werden

Fünf Frauen, je 500 Euro, und ab ins Klamotten-Geschäft: Das ist das Prinzip der Sendung Shopping Queen. Nun macht die Waltroperin Melanie Engels mit.

500 Euro für schicke Kleidungsstücke, Designer Guido Maria Kretschmer als Moderator, und dann geht's um den besten Geschmack und das beste Gespür für Mode: So läuft das bei der Doku-Soap "Shopping Queen" bei Vox.

Die Waltroper Sängerin Melanie Engels ist ab Montag, 30. März, für eine Woche dabei (Montag bis Freitag, 15 Uhr). Wie 24VEST.de* berichtet, ist die Teilnahme an Shopping Queen für die Frau aus Waltrop ein doppelter Glücksgriff. Das Motto der ersten Sendung am Montag heißt „Mix it, Baby“.

