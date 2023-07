So haben die Geissens ihre 9 Fehlgeburten verarbeitet – „wahnsinnig belastend“

Von: Madlen Trefzer

Robert Geiss verrät in einem Podcast-Interwiev mit Chris Wolf, wie er und seine Frau Carmen ihre 9 Fehlgeburten verarbeitet haben, bevor Davina und Shania auf die Welt kamen:

Selfmade Millionär Robert Geiss weiß: „Jeder, der montags RTLZWEI einschaltet, kennt uns.“ Er und seine Familie sind wohl allen deutschen Dokusoap-Liebhabern ein Begriff. Seit 2011 schreibt die Serie namens „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“ nämlich Erfolgsgeschichte. Zusammen mit Ehefrau Carmen Geiss und den beiden Töchtern Shania und Davina durchlebt Familienpatriarch Robert so manche Höhen und Tiefen.

Name Robert Friedrich Geiss Geboren 29. Januar 1964 (Alter: 59 Jahre), in Pulheim Ehepartnerin Carmen Geiss (verheiratet seit 1994) Kinder Davina Shakira Geiss, Shania Tyra Geiss

Robert Geiss öffnet sich bezüglich Fehlgeburten in einem Podcast

In einem Interview-Podcast mit Chris Wolf spricht Robert Geiss über seine Kindheit, seinen finanziellen Aufstieg und so manch einen privaten Moment aus seinem Leben, der das Licht der Öffentlichkeit noch gar nicht erblickt hat. Traurig offenbart er, dass er mit dem Verlassen von Deutschland all seine Freundschaften zurücklassen musste. Doch das ist nicht die einzige schmerzhafte Geschichte, die er enthüllt…

Chris Wolf macht den Anfang. Er erzählt davon, wie er und seine Partnerin zurzeit versuchen, ihren Kinderwunsch zu erfüllen und spricht Robert auf das Thema Nachwuchs an. „Carmen hat 9 Fehlgeburten gehabt“, platzt es aus dem Multimillionär heraus. Auch Wolfs Partnerin habe eine hinter sich. „Dann weißt Du ja, was danach mit Frauen los ist“, äußert Robert mitfühlend. Wolf beschreibt die Gefühlslage nach der Fehlgeburt als „wahnsinnig belastend“.

Robert Geiss über 9 Fehlgeburten: „Arzt hat keine Ahnung gehabt“

Geschafft haben es die Geissens Kinder zu kriegen, als Carmen 36 und Robert 38 war. Auf die Frage, wie die beiden so viele Fehlgeburten emotional verarbeiten konnten, antwortet Robert: „Das musst Du wegstecken. Carmen war stark genug – wir waren beide in der Partnerschaft auch stark genug und sind heute seit über 40 Jahren zusammen.“ Die beiden hätten sich in der schweren Zeit gegenseitig Halt gegeben.

Er erinnert sich daran, dass es Ärzte gab, die behaupteten, die Gene von Carmen und Robert Geiss seien inkompatibel. „Aber man sieht ja heute – wir haben zwei gesunde Kinder. Unsere Gene scheinen ja doch zu funktionieren. Der Arzt hat keine Ahnung gehabt.“ Doch als die Geissens noch nicht die Gewissheit hatten, jemals Kinder haben zu können, war die Stimmung anders – davon berichtet MANNHEIM24.

Traurige Erkenntnis der Geissens: „Ohne Kinder hast Du auch keinen großen Inhalt mehr“

„Wir haben irgendwann gesagt: jetzt kaufen wir uns ein Haus in Saint-Tropez, bauen da eine Party-Station rein – mit Barbecue, Musik-Anlage und allem drum und dran – und machen Party bis ans Ende des Lebens. Denn ohne Kinder hast Du auch keinen großen Inhalt mehr.“ Geld habe Robert zu dem Zeitpunkt genug verdient und sah „Party bis zum Umfallen“ als Lösung an, um die tragischen Umstände zu verarbeiten.

Kurze Zeit später kamen auch schon Davina und (14 Monate später) Shania auf die Welt und das Leben der Geissens war von dem glücklichen Wendepunkt erfüllt. Mit den beiden Kindern mussten Carmen und Robert den Sportwagen gegen eine Limousine eintauschen und das Boot aufgeben – zumindest bis die beiden Töchter gelernt haben zu schwimmen. Heute sind Shania und Davina dafür bekannt, dass sie gerne Geld ausgeben – am liebsten für DIESEN Artikel.

Viele Fans sehen die beiden Geissens-Töchter als verwöhnt an – doch jetzt mal ehrlich… Wer würde seine Kinder nicht verwöhnen wollen, wenn er so lange auf sie gewartet hat? (mad)