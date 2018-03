Sexuelle Belästigung in „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“

Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz wird ein Thema in der RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“.

Potsdam - Betroffen ist Lilly (Iris Mareike Steen), die bei ihrer Arbeit im Jeremias-Krankenhaus Opfer sexueller Übergriffe ihres Doktorvaters Prof. Oliver Brückner (Florian Stiehler) wird, wie RTL am Dienstag mitteilte.

„Schon letzten Frühsommer haben sich unsere Autoren und Produzenten auf diese Geschichte festgelegt. Also tatsächlich schon vor den ganzen großen Skandalen derzeit“, erklärte Steen dazu. „Sexuelle Belästigung ist furchtbar. Aufklärung hilft zu verhindern. Ich hoffe generell und branchenübergreifend, dass mehr Menschen frühzeitig den Mut haben, nein zu sagen und sich zu wehren.“

Petra Kolle, Produzentin von GZSZ bei UFA Serial Drama sagte: „Zwar hat sich im letzten Jahrhundert die rechtliche und tatsächliche Situation der Frauen verbessert, dennoch leben wir nach wie vor in einer sexistischen Gesellschaft.“ Zum täglichen Sexismus gehörten leider auch immer noch sexuelle Übergriffe von Männern auf Frauen. „Wir prangern das ebenso an, wie es die MeToo-Debatte tut.“ Die Folgen, in denen es um Lillys Geschichte geht, zeigt RTL am 14., 15., 21., 22. und 26. März.

