Serientipp: Cunk on Earth zum Streamen bei Netflix

Teilen

Cunk on Earth © Netflix

Die BBC-Persona Philomena Cunk trifft die klügsten Köpfe auf der Welt, um ihnen die dümmsten Fragen zu stellen. Die britische Mockumentary-Miniserie Cunk on Earth fasst die Menschheitsgeschichte lustiger denn je zusammen.

Die britische Komikerin Diane Morgan („After Life“) hat mit der BBC-Reporterin Philomena Cunk einen großartigen Mockumentary-Charakter geschaffen, der Kennern schon 2018 mit „Cunk on Britain“ begeistern konnte. In ihrem neuen Fünfteiler „Cunk on Earth“ kann man sie nun in noch größerer Mission erleben (und dank Netflix geht das sogar hierzulande). Morgans Alter Ego hat sich nämlich vorgenommen, die gesamte Geschichte der Menschheit pointiert zusammenzufassen. Und das ist ihr erstaunlich gut gelungen!

Vielleicht muss man aber erstmal das tun, was man eigentlich nie tun sollte - den Witz erklären. Philomena Cunk stellt in ihrer Sendung Fragen, die auf den ersten Blick schon hundertfach beantwortet wurden. Doch sie findet immer eine frische Perspektive, was meist auf ihre aufrichtige Naivität zurückzuführen ist. Sie spricht die einfachsten Wörter auf kreativste Weise falsch aus, und trampelt auf kulturell Anerkannten herum, wie sie gerade Lust hat. Am provokantesten ist sie aber, wenn sie Experten zum Interview einlädt und diese mit ihrer Ignoranz zur Verzweiflung bringt. Ob sich Einschalten lohnt, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)