Serienjunkies-Podcast zu Andor: Star Wars mal andors?

Poster zur Serie Andor © Disney+

Die „Star-Wars“-Serie Andor hat auch viele Leute überzeugt, die nicht schon als Kind in den „Star-Wars“-Topf gefallen sind. Was die zwölfteilige Auftaktstaffel so besonders macht, ergründen Tim und Bjarne gemeinsam im Podcast.

„Andor“ gilt für viele schon als beste „Star Wars“-Serie, die Disney+ (hier die neuen Serien und Filme im Januar 2023) und Lucasfilm bislang zustande gebracht haben, wobei man den bodenständigen Agententhriller von Tony Gilroy (bekannt für die „Bourne“-Reihe) kaum mit einem spaßigen Space-Western wie „The Mandalorian“ vergleichen kann.

Erzählt wird die Vorgeschichte, wie aus dem Zyniker Cassian Andor (Diego Luna) ein überzeugter Märtyrer der Rebellion wurde, wie man ihn aus „Rogue One“ kennt. Dabei ist das Imperium nicht einfach nur „Darth-Vader-böse“, sondern Bürokraten-böse und damit deutlich komplexer. Im Podcast besprechen Tim Krüger und Bjarne Bock diese und andere Staffel-Highlights. Den Podcast hören Sie bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)