Serienjunkies-Podcast: House of the Dragon - Der Prinzrebell (Folge 2)

Teilen

House of the Dragon: Milly Alcock als Prinzessin Rhaenyra Targaryen. © © Ollie Upton / HBO

Für wen wird der royale Westeros-Bachelor sich entscheiden? Welche Thronambitionen hegen der Bruder und die Tochter des Königs? Und wie finden Hanna, Bjarne und Mario vom Serienjunkies-Podcast die neue Folge von House of the Dragon?

Während sich in der zweiten Episode der Serie House of the Dragon ein offensichtlicher Feind der Krone auftut, der es besonders gut meint bei der Verpflegung seiner süßen Krabbenfreunde, sorgt man sich in King‘s Landing vor allem um die Thronfolge und baldige Neuvermählung des Königs. Für wen wird der royale Westeros-Bachelor sich entscheiden? Welche Thronambitionen hegen der Bruder und die Tochter des Königs? Und wie finden Hanna, Bjarne und Mario vom Serienjunkies-Podcast die neue Folge der Game of Thrones-Nachfolgeserie? Podracarys!

0:00:00 Korrekturen

0:08:00 Crew & Intro

0:20:00 Crabfeeder

0:21:30 Kleiner Rat & neuer Ritter

0:28:00 Ist Rhaenyra gay?

0:30:00 Timeline

0:37:15 Alicent & Viserys

0:44:00 Die Sept

0:48:00 Drama walk

0:53:00 Rhaenyra & Viserys

1:02:00 Drama walk No. 2

1:07:00 Drachensattel

1:10:00 Rhaenyra & Rhaenys

1:24:00 Dragonstone

1:30:00 Der Bachelor

1:36:00 Die letzte Szene

1:48:00 Feedback

Die ganze Folge 2 des Podcasts können Sie kostenlos bei Serienjunkies.de anhören.