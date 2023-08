Shania und Davina packen aus – so hart sind die „Geissens“-Dreharbeiten wirklich

Von: Sina Koch

Charmant, erfolgreich und stets präsent - die Geiss-Töchter Shania und Davina begeistern im TV und auf Social Media. Doch wie laufen die Dreharbeiten für die Sendung wirklich ab?

Ob in der Reality-TV-Show „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie!“ oder auf ihren Social-Media-Kanälen, die charmanten und selbstbewussten Geiss-Töchter sind stets im Rampenlicht und ernten massenweise Bewunderung. Zuletzt haben die Millionärstöchter mit „Davina & Shania – We love Monaco“ sogar ihre eigene Doku-Soap bekommen. MANNHEIM24 berichtet darüber, wie hart die Dreharbeiten für die RTLZWEI-Sendungen wirklich sind.

Sendung Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie Sender RTLZWEI Drehort Monaco, Saint-Tropez

„Die Geissens“ auf RTLZWEI: TV-Lieblinge Shania und Davina Geiss leben den Jetset-Lifestyle

Die Familie Geiss ist bekannt dafür, dass sie fest zusammenhält, egal, was passiert. Das gilt natürlich auch für das turbulente Luxus-Leben von Shania und Davina. Der Geiss-Nachwuchs ist in den Jetset-Lifestyle hineingeboren. Haben die Schwestern bei all dem TV-Tumult überhaupt ihr Teenie-Leben genießen können?

„Ich glaube, wir haben eigentlich nicht so viel vermisst, weil wir waren öfters weg, aber auch immer wieder Zuhause“, erklärt Shania Geiss im Interview mit dem „bunte“-Magazin. „Wir hatten ja auch Schule. Die Leute denken immer: Waren die Kinder nie in der Schule?“, ergänzt Davina. Dass sich die schulische Laufbahn der Geiss-Töchter sich durchaus sehen lassen kann, beweist ihr Abitur.

Davina und Shania Geiss: So laufen die Dreharbeiten wirklich ab – „Normalerweise filmen wir...“

Zum Teil seien Shania und Davina Geiss auch von Zuhause unterrichtet worden, wenn die Millionärstöchter die Schulferien aufgrund ihrer ausgiebigen Reisen etwas verlängert haben. „Als die Schule nicht so wichtig war, haben wir anstatt zwei Wochen Ferien einen Monat Ferien gemacht“, so Davina weiter. In den letzten Jahren habe sich das aber zum Gegenteil gewendet: „Wir haben in Monaco keine Schule verpasst“, beteuern die beiden.

In den Sommermonaten legen die Geiss-Töchter eine Drehpause ein: „Wir haben einen normalen Sommer. In den zwei Monaten filmen wir fast gar nicht und sind mit Freunden. Normalerweise filmen wir unter der Woche im Monat so 10 Tage“. Doch auch abseits der TV-Kameras haben Shania und Davina alle Hände voll zu tun: „Instagram machen, TikToks machen“, gehöre schon längst zu ihrem Alltag.

„Geissens“-Töchter sprechen über ihren Alltag abseits der Kamera – „Was macht ihr den ganzen Tag?“

Neben den Dreharbeiten bleibt dem Geiss-Nachwuchs auch noch ausreichend Zeit für Freizeit. „Wir haben wirklich so unsere eigenen Sachen zu machen. Wir haben schon ein Leben, wo viele so denken: Was macht ihr eigentlich den ganzen Tag?“, offenbart Davina im Interview. Derzeit feilt Shania Geiss an ihrer Karriere als Künstlerin. Lesen sie hier, wie viel die Geiss-Kunstwerke kosten.

Davina Geiss fokussiert sich neben ihrem Dasein als Influencerin auch auf ihre Karriere als Modedesignerin. Die älteste Geiss-Tochter tritt in die Fußstapfen ihres Vaters und entwirft eine eigene Sportbekleidungskollektion. Übrigens: Die Geissens haben sich bereits zu beginn ihrer TV-Karriere von allen Produktionsfirmen distanziert und produzieren ihre Doku-Soaps selbst. (sik)